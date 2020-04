Sans vaccin, les États-Unis pourraient faire face à une “nouvelle normalité”, selon l’ancien directeur du CDC

Combien de temps encore la distance sociale devra-t-elle être respectée? 3h00

(.) – Les experts ont estimé qu’un vaccin contre le coronavirus pourrait prendre 12 à 18 mois pour être mis à la disposition du public, et sans vaccin, les gens devront encore maintenir certaines mesures de distance physique pour empêcher le virus de se propager, a déclaré le Le Dr Tom Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lors d’une apparition sur MSNBC vendredi matin.

“Nous ne savons pas quand nous aurons un vaccin”, a déclaré vendredi Frieden à Stephanie Ruhle de MSNBC.

Les masques peuvent-ils être réutilisés? 4:58

“Quiconque n’a pas peur des ravages causés par ce virus ne le prend pas suffisamment au sérieux et cela peut être une erreur mortelle”, a déclaré Frieden. “Il s’agit d’un virus hautement infectieux. Il se propage comme un superSARS: tout comme le SRAS et plus encore. »

Pour cette raison, Frieden a ajouté que les États-Unis pourraient être confrontés à une “nouvelle normalité”.

“Ce dont nous allons avoir besoin, c’est d’un relâchement progressif. Une étape sage pour revenir non pas à la normale, mais à une nouvelle norme, où personne malade ne sort, où nous arrêtons de nous serrer la main pendant un certain temps, où nous nous couvrons la bouche et pendant un certain temps portons des masques “, a déclaré Frieden.

Frieden a déclaré que si les gens peuvent faire beaucoup pour réduire le risque de transmission, les personnes vulnérables «devront se mettre à l’abri sur place plus longtemps. Peut-être pas tant, mais plus. »

Au niveau de la santé publique, Frieden a souligné que les personnes devraient être testées lorsqu’elles sont à risque, s’isoler lorsqu’elles sont infectées, et la nécessité de rechercher les contacts auxquels elles ont pu être exposées et de les mettre en quarantaine.

“C’est ainsi que nous pouvons essayer de laisser le virus mijoter au lieu de bouillir”, a déclaré Frieden.

