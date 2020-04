Santé utilisera des laboratoires de criminalistique et d’Embrapa pour tester le coronavirus

BRASILIA- Pour augmenter la capacité de test du coronavirus, le ministère de la Santé souhaite utiliser les laboratoires de génétique médico-légale de la police civile des États, les structures de la Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa) et de nouveaux hôpitaux liés au ministère de la Défense.

La formation de partenariats public-privé (PPP) et l’utilisation d’équipements provenant du réseau de dépistage du VIH, de l’hépatite et de la tuberculose, qui sont dans tous les États, peuvent également faire partie de la stratégie d’extension des tests.

“L’élargissement de l’offre de diagnostic fait partie de la réponse du ministère de la Santé à l’augmentation du nombre de cas suspects et confirmés sur le territoire national et, malheureusement, avec l’enregistrement des premiers décès”, indique le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé.

Le texte souligne qu’il y a une limitation de la capacité des laboratoires du réseau du ministère, puisque seulement 10% ont des méthodes automatisées pour l’extraction du matériel génétique et d’autres étapes de traitement. “Ce fait limite la capacité installée à environ 2 à 3 mille examens quotidiens dans le pays, notamment insuffisants pour maîtriser l’épidémie dans un pays de plus de 200 millions d’habitants, avec des difficultés logistiques et d’accès”, ajoute-t-il.

Selon un bulletin, le ministère de la Justice a mis ses laboratoires à disposition du réseau intégré des banques de profils génétiques, qui compte une unité dans chaque unité de la fédération contrôlée par les secrétariats de la sécurité publique.

Les laboratoires de l’Institut national de criminalistique, à Brasília / DF, et du secteur technico-scientifique de la direction de la police fédérale, à Porto Alegre / RS, seront principalement utilisés. En plus de fournir des laboratoires, les ministères pourront prêter du matériel et des ressources humaines.

Dans le cas du ministère de l’Agriculture, les laboratoires Embrapa à São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul et Santa Catarina peuvent être utilisés.

Les hôpitaux liés au ministère de la défense ont également demandé des contributions pour effectuer des tests moléculaires, notamment l’hôpital naval Marcílio Dias, l’hôpital central de l’armée, l’hôpital Galeão Air Force, à Rio de Janeiro (RJ) et l’hôpital des forces armées, à Brasilia ( DF), qui fait déjà des tests.

Le gouvernement a déjà acheté des millions de tests, mais ne les a pas encore reçus, car les intrants sont rares à un moment où tous les pays tentent d’augmenter la capacité de test. Selon le bulletin, le ministère de la Santé a distribué deux millions de tests rapides, dont sept millions devraient être distribués d’ici la fin mai. “En outre, l’ouverture d’un appel public à l’achat de 12 millions de tests rapides supplémentaires devrait être diffusée aux Etats et aux municipalités”, ajoute le texte.

Selon le bulletin, avec la plus grande offre de tests, la recommandation est que les personnes âgées, les personnes à risque telles que les maladies cardiaques graves, l’asthme et le diabète et les femmes enceintes à haut risque soient prioritaires dans les examens, puis la population économiquement active, les personnes de 15 à 59 ans.

