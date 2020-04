São Paulo commence à concevoir une nouvelle pré-saison pour le retour du football

Le Club commence à planifier la possibilité de reprendre la formation après la nouvelle période de quarantaine stipulée par le gouvernement de São Paulo, jusqu’au 10 mai

On ne sait pas encore quand le football reprendra, mais São Paulo a déjà entamé des discussions sur la réalisation d’une nouvelle pré-saison avant la reprise de Paulistão et de la Copa Libertadores. Il est possible que la stratégie de janvier se répète, avec une période de concentration dans le CT de la base, à Cotia.

Le club a prolongé les vacances des joueurs de 20 à 30 jours, jusqu’au 1er mai, et il travaille aujourd’hui avec la possibilité de reprendre l’entraînement après la nouvelle période de quarantaine décrétée par le gouverneur João Dória, qui se termine le 10 mai. Il n’y a aucune certitude, mais Tricolor commence à se préparer à être prêt à revenir à cette date, s’il y a une possibilité. São Paulo comprend que la nouvelle pré-saison doit être encore meilleure que celle réalisée en janvier, depuis l’arrêt maintenant, il dépassera les 30 jours de vacances que le groupe avait à la fin de l’année. Il y a eu 14 jours entre la nouvelle présentation des athlètes et le premier match officiel de cette saison.

Au cours de la dernière semaine, il a été décidé que les Libertadores et le Campeonato Paulista seraient finalisés sur le terrain, mais toujours sans dates stipulées pour le retour du calendrier. La Fédération de São Paulo a prévu une réunion avec les clubs début mai pour évaluer le protocole de santé développé en partenariat avec les services médicaux et pour discuter de la manière et du moment du retour du tournoi.

