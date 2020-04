São Paulo lance une application officielle pour les plateformes mobiles

Jusqu’à ce que le ballon roule à nouveau, les clubs se réinventeront pour rester en contact avec leurs fans. Ce mercredi, le Paul a lancé son application officielle pour les plateformes numériques. En plus de maintenir l’engagement des tricolores, l’objectif est également de rechercher de nouvelles recettes.

L’application a un contenu diversifié, y compris des divertissements, des services et des nouvelles sur Tricolor. Selon la note de sortie de la plate-forme, elle sera mise à jour périodiquement, mais dans cette première version, le supporter de São Paulo peut désormais participer à des quiz et accumuler des points qui peuvent être échangés contre des avantages et des expériences au club.

Les utilisateurs auront également accès aux actualités de São Paulo, en plus des publications sur les réseaux sociaux et au podcast officiel du club. Avec un accès intégré à la boutique virtuelle du club, l’application peut être une autre source de revenus pour Tricolor.

L’espoir de São Paulo est que, lorsque les activités reviendront à la normale, les fans pourront acheter des billets pour les matches via cette nouvelle plateforme.

L’application est gratuite et est déjà disponible dans les magasins virtuels respectifs des appareils IOS et Android. Une fois téléchargé, le fan doit s’inscrire et créer un compte, également gratuitement.

La nouvelle application officielle de São Paulo est arrivée! Téléchargez maintenant gratuitement sur l’App Store et le Play Store: https://t.co/yfRBitjJrJ Cliquez ici pour télécharger (iOS): https://t.co/OucdsMiHRa Cliquez ici pour télécharger (Android): https://t.co/PRIH8qLa6P pic.twitter.com/b89wALCzQr – São Paulo FC (à partir de 🏠) (@SaoPauloFC) 22 avril 2020



