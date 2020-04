Scania reprend la production lundi et Honda prolonge les temps d’arrêt de deux mois

Scania reprendra la production à l’usine de São Bernardo do Campo, dans l’ABC de São Paulo, lundi prochain. Contrairement à d’autres entreprises du secteur, il n’utilisera pas le MP 936, qui prévoit une réduction des heures de travail et des salaires ou une suspension temporaire des contrats des employés.

L’usine de Scania à São Bernardo do Campo reprend ses activités lundi

Photo: Scania / Communiqué de presse / Estadão

Le fabricant de camions et d’autobus a créé une banque d’heures spécifique pour la période pendant laquelle les employés sont restés à la maison en raison de la pandémie de Covid-19 et compensera les jours à venir. Il n’y aura pas de changement de salaire, mais le coefficient de calcul du programme de participation aux bénéfices (PRE) de l’entreprise sera révisé, en pourcentage à définir, car il est calculé en fonction du nombre de véhicules produits quotidiennement.

L’accord a été conclu aujourd’hui lors d’un vote en ligne promu par l’ABC Metalworkers Union. L’entreprise compte environ 4000 employés et la production est arrêtée depuis le 30 mars.

Dans une note, le vice-président des ressources humaines de Scania Amérique latine, Danilo Rocha, a déclaré que, face à un scénario mondial et à fort impact sur la vie des gens et sur l’économie, l’entreprise se consacre “à trouver une solution équilibrée qui soit bon pour nos employés et pour la viabilité financière de l’entreprise “.

Un autre fabricant de camions et d’autobus qui reprendra ses activités le 27 est Volkswagen / MAN, dont le complexe qui regroupe un groupe de fabricants de pièces automobiles est installé à Resende (RJ) et emploie 4 500 personnes. Le groupe produit depuis le 25 mars. MAN a également conclu un accord visant à réduire les heures et les salaires avec les travailleurs de la zone administrative et à suspendre les contrats avec le personnel de production.

Honda économise son salaire jusqu’à 3 100 R $

Honda, qui devrait également reprendre la production lundi dans ses usines de Sumaré et d’Itirapina, toutes deux à l’intérieur de São Paulo, a décidé de rester inactif pendant deux mois encore. Au cours de cette période, la plupart des employés de production verront leur contrat de travail suspendu et leurs salaires réduits jusqu’à 25%, selon l’échelle salariale.

Selon l’entreprise, ceux qui gagnent jusqu’à 3 115 R $ recevront le montant total. L’accord suit les directives du MP 936 et a été négocié avec les syndicats des métallurgistes de Campinas et de Limeira et approuvé par les travailleurs dans une assemblée virtuelle.

Honda a indiqué, dans une note, que l’extension de l’arrêt des activités vise à assurer la santé et la sécurité des employés, ainsi qu’à adapter la production à la demande actuelle du marché automobile.

Il a également affirmé qu ‘”il réexamine à chaque instant les contre-mesures en réponse aux défis imposés par l’avancement de covid-19, en donnant la priorité à la sécurité et à la santé des personnes, au respect des directives gouvernementales pour contenir l’avancée de la pandémie et la durabilité des affaires.

Voir aussi:

Coronavirus: les Américains défient également l’isolement et accusent la «conspiration»

.