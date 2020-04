Secrétaire à la santé: 12 682 lits disponibles pour traiter les cas graves de Covid-19

Le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, a demandé une bonne gestion des déchets en raison de l’utilisation massive de masques buccaux.

Régénération, 27 avril 2020. Le secrétaire à la Santé a signalé ce 27 avril l’existence de 15 mille 529 cas confirmés par Covid-19, dont 5 000 009 restent actifs.

Au cours des dernières 24 heures, 852 cas positifs et 83 décès dus au virus du SRAS-CoV-2 au Mexique ont été ajoutés.

Alors que 8 mille 614 personnes attendent les résultats, elles sont donc considérées comme suspectes de porter le virus.

De même, le ministère de la Santé a présenté le rapport sur l’occupation des hôpitaux dans tout le pays, où les patients les plus gravement malades utilisent un ventilateur.

Les entités qui enregistrent le chiffre le plus élevé sont Mexico avec 37% du total, tandis que Baja California 29% et Sinaloa avec 27%. Alors que les États avec le plus petit nombre sont Durango et Colima.

La disponibilité des lits pour les patients nécessitant une hospitalisation est de 20% à l’échelle nationale, ce qui représente environ 12 682 lits.

Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a souligné qu’il n’y a aucune preuve scientifique pour soutenir l’efficacité de la prévention de la propagation de Covid-19 avec des masques faciaux, bien qu’il ait soutenu la décision de certains gouvernements de déclarer son utilisation obligatoire.

De même, il a souligné que l’utilisation massive de masques doit s’accompagner d’une bonne procédure d’élimination des déchets.