Sept jeunes meurent dans un accident après une fête qui a contourné la quarantaine à Sertãozinho

SOROCABA – Sept jeunes, dont deux adolescents, sont décédés dans un accident de la circulation à leur retour d’une fête, ce dimanche matin 19, à Sertãozinho, à l’intérieur de São Paulo. L’événement a eu lieu dans une ferme, contrairement à la loi sur la quarantaine étatique et municipale, qui interdit les événements et les agglomérations. L’accident s’est produit sur la route Alcídio Balbo, dans le quartier de Cruz das Posses. La voiture dans laquelle se trouvaient toutes les victimes a été perdue dans une courbe et s’est écrasée devant un bus transportant des travailleurs ruraux qui se rendait dans une ferme de la région.

Les pompiers ont mobilisé plusieurs équipes de secours, mais les victimes ont été retirées de la voiture sans vie. Les corps ont été déposés à l’Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto. Le chauffeur de bus, seul dans le collectif, n’a rien souffert. Il a déclaré à la police civile que la voiture roulait trop vite et n’a pas pu terminer le virage, heurtant de front le bus. La voiture était surpeuplée. Les sept victimes avaient entre 15 et 30 ans et vivaient toutes à Sertãozinho.

Un accident s’est produit à Sertãozinho, à l’intérieur de São Paulo.

Photo: Câmara de Sertãozinho – divulgation / Estadão

Le délégué de Sertãozinho, Rodrigo Bortoletto, a déclaré que les organisateurs du parti répondraient à un procès pour violation des lois de quarantaine, qui interdisent les événements surpeuplés. La police a déjà appris que la fête avait eu lieu dans une ferme du quartier Colina de São Pedro. Les organisateurs seront également poursuivis pour vente d’alcool à des mineurs. La municipalité de Sertãozinho a informé que la fête avait été tenue clandestinement et qu’elle adopterait également des mesures administratives contre les responsables.

