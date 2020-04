Serena se joint au défi de Federer avec la raquette qu’elle lui a donnée

Serena Williams a été la dernière grande figure du tennis à rejoindre le Tennis Challenge lancé par Roger Federer et qu’il a déjà fait rage dans la moitié du monde avec la participation d’autres raquettes comme Novak Djokovic et d’autres athlètes et célébrités ainsi que des milliers de fans à travers le monde.

Serena, gagnante de 23 titres du Grand Chelem, a téléchargé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle semble relever le défi et justifie les raisons pour lesquelles cela lui a pris du temps. “Quatre jours plus tard … je ne pourrais pas relever ce défi sans la raquette que Roger Federer m’a donnée”, expliqua le joueur de tennis. Et c’est que Serena a relevé le défi avec la raquette qui Roger Federer lui a donné l’an dernier à la Hopman Cup, lors d’une rencontre qui est entrée dans l’histoire pour la photo dans laquelle se sont réunis les vainqueurs du 43e Grand Chelem.

Tout en frappant le ballon contre le mur, Serena a expliqué la particularité du défi. “Quand Roger nous a envoyé ce défi, je savais que je ne pouvais pas lui faire défaut et je devais le faire. Cela fait trois, quatre, cinq jours … Je ne sais pas. Je fais toujours ce défi. J’ai déjà eu des millions de hits, ça fait longtemps. J’ai faim, je suis fatiguée, j’ai soif, mais je n’abandonnerai pas “, a déclaré Serena, qui ne laisse pas sa compétitivité reposer pendant la quarantaine.