Sertanejo Henrique est ravi de voir sa fille essayer de marcher en direct. Vidéo

Henrique et Juliano ont chanté leurs succès dans une émission intimiste diffusée sur Youtube, ce dimanche (19). Avec la présence de la famille, le sertanejos a montré les femmes et les filles lors du spectacle virtuel. En chantant «Quem Ama Semper Entende», Henrique a vu sa fille, Maria Antônia, tenter de faire ses premiers pas. “Ma fille a presque marché pour la première fois”, a-t-il commenté

Henrique et Juliano ont fait le bonheur des fans en diffusant une émission en direct sur leur chaîne Youtube, ce dimanche (19). Depuis la ferme du duo, ils ont chanté les plus grands succès de leur carrière et ont accueilli leurs familles, ainsi que leurs parents. L’un des moments les plus mignons du live a été lorsque la fille de Henrique, Helena, a essayé de marcher avec le soutien de sa mère, Amanda Vasconcelos. Le sertanejo a chanté “Quem Ama Semper Entende” quand il a remarqué le mouvement de sa fille. Jeter une pantoufle à son frère, le chanteur – dont la piscine de la maison a volé la scène sur une photo récente – a attiré l’attention de l’artiste. “Ma fille a presque marché pour la première fois”, a déclaré Henrique, excitée par la fillette de neuf mois. Juliano a également reçu l’affection de sa femme, Mohana do Couto, et de sa fille, Maria Antônia – qui a gagné le commentaire de Maraisa sur une photo sur la plage avec son père.

Marília Mendonça fond pour la fille de Henrique en direct: ‘Cuteness’

Amie du couple – avec qui elle est apparue sur une photo dans sa “meilleure phase”, selon elle -, Marília Mendonça a envahi les réseaux sociaux de Henrique et Juliano pour commenter le live. Mais la chanteuse n’a pas laissé ses followers sans contenu et a alimenté leurs réseaux en même temps. “Moi dans ce live, ça et là. Je n’aime pas ça, j’adore ça!”, A écrit la chanteuse en postant une photo avec un téléphone portable dans chaque main. Sur son twitter, la mère de Leo a fondu lorsque la fille de Henrique est apparue sur les genoux de son père. “Comme si la mode ne suffisait pas, je dois encore supporter cette gentillesse”, a-t-elle écrit, ce qui a ravi Maiara et Maraisa en montrant son fils dans un récent concert.

comme si la mode ne suffisait pas, je dois encore supporter cette gentillesse #LiveLiberdadeProvisoria pic.twitter.com/LSkHj17p1U – #LiveLiberdadeProvisoria (@MariliaMReal)

19 avril 2020

J’habite là, là et là, je n’aime pas ça, j’adore! @HeJOficial feat. @MariliaMReal #LiveLiberdadeProvisoria pic.twitter.com/4KSvpOMutN – #LiveLiberdadeProvisoria (@MariliaMReal)

19 avril 2020

Juliano révèle 4 kg de plus en quarantaine et Henrique commente les régimes: «Je les ai tous laissés»

Pendant le live, Henrique a déclaré qu’il avait essayé de restreindre son alimentation pendant l’isolement social à cause de Covid-19, mais sans succès. “J’ai suivi 48 régimes et je les ai tous laissés”, a commenté le chanteur. Juliano voulait savoir si son frère avait déjà remarqué une différence de poids: “Je ne sais plus. J’ai peur de monter sur la balance. Tous les plans que j’ai essayé de faire pour m’améliorer, je les ai tous échoués”. Juliano a ensuite révélé la prise de poids en quarantaine et s’est moqué: “J’ai pris 4 kg, mais je pense que c’est parce que mes cheveux sont longs”. Sur les réseaux sociaux, le public s’est identifié à la saga du duo concernant le poids pendant la période de distance sociale. “Henrique, c’est moi dans la vie”, a commenté un fan. “Regardez-nous”, a écrit un autre, marquant un ami.

Henrique et Juliano «dribblent» les critiques sur les boissons au «thé glacé». Comprenez!

Après que Gusttavo Lima eut fait enquêter sur leur vie par Conar à cause de la publicité pour les boissons alcoolisées, Henrique et Juliano ont réussi à contourner les critiques. Le duo a mis un verre dans un thermos et, ironiquement, a expliqué l’utilisation du récipient: “Ils ont dit que nous ne pouvons pas boire certaines choses. Nous n’allons pas le faire ici. Nous allons prendre du thé. Un thé très savoureux dans cette bouteille. thermique “.

Voir aussi:

Romana Novais reprend sa routine de fitness et montre sa forme après la naissance de Ravi