seul un effort mondial sera suffisant pour surmonter une menace mondiale

La pandémie de Covid-19 a mis le monde dans une course contre la montre pour répondre simultanément aux soins des personnes infectées, à la fourniture de médicaments et d’équipements de protection et au développement de traitements ou de vaccins pour arrêter la propagation de la maladie.

Tout cela est aggravé par le fait que les différentes régions du monde ou même au sein d’un même pays ou d’une grande ville (comme São Paulo, par exemple) sont confrontées à différentes étapes de la pandémie et avec des conditions très différentes pour traiter et contenir la propagation de la nouvelle coronavirus.

Les nouvelles récentes de confiscations, détournements et stockage de masques, gants, respirateurs et autres matériels par le biais de mesures judiciaires ou de lois autorisant de telles actions en cas de calamité publique sont très préoccupantes. Une soixantaine de pays ont adopté des restrictions à l’exportation d’équipements de sécurité hospitaliers ou de matières premières pour leur fabrication contre les dizaines d’initiatives de solidarité qui ont vu le jour aux quatre coins du monde.

Pour lutter contre une pandémie, seul un effort mondial sera efficace. C’est la prémisse qui, il y a 20 ans, a donné lieu à la création d’organisations qui ont été immédiatement mobilisées dans la lutte contre Covid-19, comme la Global Vaccine Alliance (Gavi); le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (qui a réorienté les ressources vers la lutte contre le nouveau coronavirus), Unitaid (qui soutient des projets qui favorisent l’accès à la santé et aux traitements du paludisme, de la tuberculose et du sida). Comme de nombreuses autres organisations mondiales, les instituts et universités publics et privés se sont rapidement tournés vers la recherche de solutions.

Même lorsque des traitements et des vaccins seront disponibles, il faudra unir leurs forces pour les rendre accessibles à tous, partout dans les plus brefs délais. L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Trips, 1995) et les dispositions de la Déclaration de Doha (2001) permettent aux pays d’utiliser une licence pour produire des traitements en cas de pandémie. Mais les gouvernements et les institutions qui financent ou soutiennent la recherche doivent faire comprendre dès le départ aux laboratoires et aux entreprises que la solution développée sera publique, que son utilisation ne peut être limitée et que la production devra être massive.

Ce fut le cas de la production de médicaments génériques, qui a permis à des millions de personnes de traiter diverses maladies, en particulier pour les pauvres. Cela a été possible grâce au Medicines Patent Pool (MPP), une organisation créée par les Nations Unies, qui négocie avec les sociétés pharmaceutiques la cession des droits de propriété intellectuelle.

Covid-19 est une menace pour tout le monde, peu importe où il se trouve dans le monde, et pour le combattre, tout le monde doit collaborer.

Site Web: http://www.ariehalpern.com.br/somente-um-esforco-global-sera-suficiente-para-vencer-uma-ameaca-global/

Voir aussi:

Découvrez les nouveaux maillots des clubs européens



Il s’agit d’un contenu commercial publié par la société Dino et ne relève pas de la responsabilité de Terra