Seuls douze secteurs économiques peuvent bénéficier du moratoire sur les quotas de sécurité sociale

Le Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations a rendu une ordonnance publiée ce mardi au Journal officiel de l’État (BOE), qui permettra aux entreprises et aux travailleurs indépendants de douze secteurs économiques de suspendre pendant six mois, sans aucun type d’intérêt, les cotisations sociales de mai, juin et juillet (pour les entreprises, les contributions des entreprises et pour les concepts de collecte conjointe et pour les travailleurs indépendants, leurs quotas), a fait savoir le ministère ce mardi.

Dans le cas de pigistes, ces versements mensuels sont ceux correspondant auxdits mois, alors que dans le cas des entreprises ce sont ceux accumulés le mois précédent.

Plus précisément, l’Arrêté Ministériel habilite prochains secteurs économiques de demander le moratoire sur les cotisations sociales sans intérêt pour les mois à venir: autres cultures non pérennes; autres cultures pérennes; Autres activités d’impression et d’arts graphiques; fabrication de menuiserie métallique; plomberie, installation de systèmes de chauffage et de climatisation; installation de menuiserie; commerce de détail dans les établissements non spécialisés, avec une prédominance de produits alimentaires, de boissons et de tabac; autre commerce de détail dans des magasins non spécialisés; commerce de détail de produits de boulangerie et de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie dans des établissements spécialisés; activités publicitaires; activités dentaires et salons de coiffure et autres soins de beauté.

Le moratoire permettra aux indépendants et aux entreprises dont l’activité correspond aux dites activités. demander la suspension des quotas d’employeurs de leurs travailleurs pour une période de six mois sans aucun intérêt. Si le moratoire est accordé, les paiements à effectuer en mai seront payés en novembre et ainsi de suite avec le reste des paiements mensuels.

Les entreprises doivent en faire la demande moratoire entre le 1er et le 10 du mois dans lequel ils devraient faire face au paiement au Trésor général de la sécurité sociale par le biais du système RED. Dans le cas des travailleurs indépendants qui ne sont pas autorisés par RED, ils peuvent utiliser le service de siège électronique de la sécurité sociale.

«Cette mesure est nouvelle par son ampleur, puisque jusqu’à présent les moratoires autorisés étaient limités à des critères géographiques, du fait de catastrophes naturelles, comme ce fut le cas du tremblement de terre de Lorca en 2011, mais elle n’avait jamais été réalisée au niveau sectoriel », Souligne le ministère.

Les indépendants et les entreprises dont l’activité n’est pas parmi celles indiquées, ont la possibilité de demander un report des cotisations sociales avec un taux d’intérêt de 0,5%, sept fois moins élevé que d’habitude, pour les paiements qui devaient être effectués en avril, mai et juin.