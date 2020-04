Silvio Luiz et André Henning parlent des 80 ans de Pacaembu

Dans le meilleur style classique et rustique, le stade Pacaembu célèbre ce 80e anniversaire ce lundi. Chargé de donner la parole aux grands moments du stade municipal Paulo Machado de Carvalho, Silvio Luiz, de “Rede TV!”, Et André Henning, de “Esporte Interativo” ont été invités à se souvenir des émotions vécues dans les cabines de transmission. Pour Henning, la passion du lieu est venue avant le journalisme.

– Quand mon père était correspondant international, il devait avoir environ 5 ans, je me demandais à quoi ressemblerait Pacaembu à travers les narrations. Il a un charme plus que spécial. Le stade le plus charmant de São Paulo et une page importante du football de São Paulo. Les fans arrivant à Charles Miller, tous réunis là, à la recherche d’une place, arrivant à la dernière minute. J’ai interviewé de nombreux fans là-bas et c’est très remarquable à la fois en tant que supporter et professionnel.

À 85 ans, une grande partie de la vie du narrateur historique Silvio Luiz a été diffusée sur les cabines radio de Pacaembu. Entre jeux de grève et idoles, Silvio cloue le plus grand as qu’il ait vu au stade: “Pelé, seul il compte”.

Il dit également que la scène de l’ex-arrière gauche Alfredo Ramos, ex-São Paulo, avec une fracture exposée dans un match entre São Paulo et Corinthians, en 1957, était l’image principale qui restait dans sa mémoire.

-Mon souvenir était lorsque le tableau de bord était sur la coque acoustique et, pour chaque but de l’équipe, un drapeau jaune était monté sur le côté du vestiaire de l’équipe. Il n’y a pas de meilleur endroit pour regarder un match de football. Le gros truc, c’est qu’ils ont fait la coque acoustique.

Inauguré en 1940, Pacaembu était considéré comme l’un des plus modernes d’Amérique du Sud avec sa capacité de 70 000 personnes. Marqué dans l’esprit de nombreux fans, le “Paca”, situé dans la zone centrale de la ville de São Paulo, impressionne par son acoustique et son originalité.

Selon le narrateur de “l’IE”, bien qu’il ait gardé des souvenirs dans le journalisme, les plus forts proviennent de son enfance.

– Mon histoire avec Pacaembu est beaucoup plus sentimentale qu’émotionnelle. Bien que le premier titre que j’ai raconté, toujours à la radio, ait été une Coupe de football junior de São Paulo, où Corinthians a été champion de Nacional – a-t-il déclaré et a terminé:

– J’ai l’impression d’écouter Osmar Santos à la radio. Dans 90% des matchs que j’ai entendus avec la narration d’Osmar, lorsque j’habitais en dehors de São Paulo, j’écoutais AM avec lui décrivant Pacaembu: “Le but depuis les portes de la place Charles Miller. Les drapeaux flottent, les fans sont à proximité du toboggan “. C’est plus sentimental que professionnel. C’est dans 90% de mes mémoires radio, en tant qu’auditeur, que j’ai fait le choix du journalisme sportif.

Pour la date commémorative, le LANCER! a convoqué une série d’étoiles chargées de donner la parole aux émotions qui y sont vécues. Milton Leite, Gustavo Villani, de “Globo”, Silvio Luiz, de “RedeTV!”, André Henning, de “Esporte Interativo”, Penidão, de “Rádio Globo RJ” et Oscar Ulisses, de “Rádio Globo SP”, étaient élus pour raconter les mystères du charmant stade et commenter leurs moments remarquables à Pacaembu.

