Soccer | Sans sélection ni jubilé du centenaire

Cette année marque le centième anniversaire de notre premier Sélection de Football. Il a été créé expressément pour JJ OO de Anvers en 1920, la première fois que nous avons constitué une délégation olympique en tant que telle (en 1900, Paris la Ballon et le Tir au pigeon), mais qu’en est-il Anvers C’était déjà quelque chose de sérieux: Athlétisme, Natation, Water Polo, Tir, Tennis, Polo… Et bien sûr, Football, comme dans cette célèbre annonce de notre collègue Faire d’il y a quelques années. Et de la main de Football La grande joie est venue, l’argent olympique avec cette équipe qui a commencé en Zamora et qui a consacré la Fureur avec celui de Belauste: “À moi, Sabino, Je les roule. “

La Fédération préparé une intense Jubilé. J’aurais commencé avec un Espagne-Allemagne dans le Metropolitan, prévue pour mars, en l’honneur de nos internationaux les plus vétérans. Un train-musée parcourrait désormais le pays. Un Espagne-Hollande en hommage aux champions de Afrique du Sud. Dans Las Rozas une statue et un chaudron seraient érigés. Un acte institutionnel Cybèle fermerait les actes … Tout a été reporté sine die, comme toute activité du Sélection, il ne reviendra pas avec certitude avant mars. Il a dit au revoir en octobre dernier, toujours avec Robert Moreno. Pas étonnant que Luis Enrique a rapporté 25% du salaire.

Un an sans Sélection cela n’est arrivé qu’avec la guerre entre les deux. C’est arrivé chez nous. Du La Suisse 0, Espagne 2 de 36 nous sautons à Le Portugal 2, Espagne 2 de 41. Eh bien, il y en avait deux, entre le Espagne «National» y Portugal, l’hiver à cheval de 37 et 38. Le Portugal il les a dans son record (il a gagné les deux) mais le FIFA ne les a pas officialisés. Ensuite, le Guerre mondiale nous a laissé aucun rival possible pour 1943 et 1944, quand ni Allemagne ni Italie ni le La France de Pétain, contre lequel nous avons joué en 42, étaient déjà pour les matchs. Maintenant c’est une autre année sans Sélection, mais je me sens plus que lui Centenaire de Anvers n’ont pas l’hommage attendu à vos propres dates.