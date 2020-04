“Sourires”, la nouvelle production d’Adrián González Mejía à l’époque du coronavirus

À tout juste 12 ans, la petite Adrián González Mejía, connue sous le nom artistique de «Adrián Marimba», a fait un peu de tout dans le monde musical. Il a participé à ses propres productions collectives, à des concerts, des vidéos, voire à des événements scolaires. Et il est bien dit le dicton “le fils du tigre est né rayé”.

Cette fois, Adrián, fils de l’auteur-compositeur-interprète nicaraguayen, Luis Pastor présente sa nouvelle œuvre musicale intitulée “Sonrisas”. Une composition d’Alfonso Flores «Tun Tun», décédé il y a quelques années et fondateur de l’école Flavio Galo marimba.

“C’est une version très particulière d’Adrián puisqu’il a enregistré lui-même tous les instruments d’accompagnement: guitares, ukulélé, cajon péruvien, percussions mineures et marimbas”, explique son père.

Avec de la musique dans mes veines

Depuis l’âge de six ans, le petit Adrián a étudié et est tombé amoureux du marimba. Il a étudié à l’école de marimba Flavio Galo pendant les six dernières années, où il s’est développé comme un marimbista de talent. Il est actuellement dans sa première année de lycée.

Parmi ses productions exceptionnelles figurent Banana (en tant qu’instrumentiste de marimba), La Gloria de Dios (en tant que chanteuse en duo avec sa sœur Ale), Élevons la voix des enfants migrants (En tant que chanteur et marimbista).

«En période de pandémie et de quarantaine face à la tragédie que traverse le monde, j’ai décidé, comme son père et mon travail de producteur, de profiter du temps en famille et avec la facilité d’avoir l’étude à la maison, de collaborer avec lui pour qu’Adrian puisse mettre ce problème en lumière en audio et vidéo professionnels », explique Luis Pastor González.

Le sujet peut être consulté sur sa chaîne YouTube: Adrián González Mejía et sur son compte Instagram: AdrianMarimba.

