SRE alerte faux site et collecte frauduleuse de passeports

Les relations extérieures ont averti les sites frauduleux d’accéder au service de rencontres: pasaporteycitasregob.com.mx et pasaporteenlinea.com

SRE alerte un faux site Web

Regeneration, 25 avril 2020. Les relations extérieures du Mexique ont alerté sur deux sites frauduleux eux-mêmes qui facturent des services qui ne sont fournis que par les agents autorisés du SRE.

Le ministère des Relations extérieures ratifie le public utilisateur que le service de génération de rendez-vous pour le processus de passeport dans les délégations et les bureaux de liaison c’est gratuit.

–«Et cela ne peut se faire que par les canaux officiels de l’agence«, Souligne SRE.

SRE a souligné qu’ils ont été détectés deux sites où un paiement préalable est demandé pour accéder au service de rencontres: pasaporteycitasregob.com.mx et pasaporteenlinea.com

Ne peut être débité

En ce sens, “le ministère mexicain des Affaires étrangères souligne qu’aucun site Web ou personne ne peut facturer ce service”.

Pour ce qu’il réitère «l’appel à ne pas effectuer de paiements ou de dépôts dans les dépanneurs ».

Aussi, il est demandé d’être attentif à l’ouverture de nouveaux rendez-vous après la fin de la période d’urgence sanitaire qui a été prolongée, pour le moment, jusqu’au 30 mai 2020.

Nous vous rappelons que l’e-mail est accessible au public, a indiqué l’agence: [email protected]

Ainsi que le centre de contact téléphonique 800 801 07 73 pÀ la seule attention des urgences accréditées, notamment médicales.

Le secteur nord-américain de l’automobile est prêt pour sa réouverture

Les gouvernements nord-américains préparent un plan pour la réouverture ordonnée, graduelle et prudente du secteur automobile. Le Mexique insiste sur la protection de la santé

Réouverture du secteur automobile

Régénération, 25 avril 2020. Le gouvernement du Mexique a annoncé le lancement d’actions pour la réouverture du secteur automobile aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Protection de la santé et veillera à ce que la réouverture soit ordonnée, progressive et prudente.

Dans une déclaration, le Secrétaire à l’économie (SE) a annoncé que le gouvernement du Mexique travaille en étroite collaboration, en coordination et en permanence avec les autorités des gouvernements des États-Unis et du Canada.

Ceci afin d’établir les critères, directives, protocoles et conditions à respecter, a indiqué l’agence.

C’est-à-dire permettre et réussir le transit vers la réouverture des activités productives de l’industrie automobile en Amérique du Nord.

Le gouvernement du Mexique sera catégorique dans la protection de la santé et fera en sorte que la réouverture soit ordonnée, progressive et prudente, indique la SE.

Cet effort conjoint se traduira par un avantage cCommun aux trois nations avec un équilibre positif en santé publique et en relance des secteurs productifs.

Cette industrie a une pertinence économique importante pour plusieurs raisons.

Le secteur automobile est un pilier de l’emploi formel en Amérique du Nord.

Seulement au Mexique près de vousn millions de personnes sont employées dans ce secteur, a indiqué SE.

De plus, l’industrie automobile est particulièrement important pour la taille, la portée géographique et la longueur des chaînes d’approvisionnement etParmi les différents prestataires de toutes tailles dans les trois pays.

– “En retour, les caractéristiques de l’industrie automobile font que sa réouverture entraîne des défis en termes de santé”, a admis Economy.

C’est pourquoi les gouvernements Les trois pays élaborent une stratégie coordonnée qui donnera la priorité aux mécanismes qui protègent la santé publique dans le contexte de la pandémie actuelle.

Il est précisé que le gouvernement veillera particulièrement à protéger la santé des travailleurs, de leurs familles et de leur communauté.

C’est pourquoi, at-il assuré, que les autorités Les autorités compétentes veilleront à ce que la réouverture de l’industrie automobile soit ordonnée, progressive et prudente.

Il est reconnu que Les trois pays ont des régions et des localités aux conditions sanitaires particulières.

Il est alors indiqué que le degré de propagation de COVID-19 est différent.

Ce qui précède en plus des fonctionnalités démographie, état de santé, risque et vulnérabilité des personnes.

Ainsi que capacités et restrictions des systèmes de santé publique locaux pour répondre à l’urgence.

Ainsi, l’élaboration du plan de réouverture du secteur automobile en Amérique du Nord tiendra compte de cette diversité et de cette complexité.

Pendant ce temps, l’industrie automobile et ses chaînes d’approvisionnement au Mexique respecteront la suspension des activités mandatées par le Conseil général de la santé.

Le gouvernement du Mexique exprime sa ferme volonté, sa volonté et son soutien à la construction d’une solution trinationale qui paie pour la coordination et la synchronisation de nos processus de production.

La santé est garantie

Sachant qu’en protégeant la santé de la population, La continuité opérationnelle optimale des entreprises est garantie à moyen et long terme.

Dans les prochains jours, les gouvernements du Mexique, du Canada et des États-Unis publieront plus d’informations sur le plan de réouverture.

La coopération trinationale permettra à ce plan de s’appuyer sur des preuves scientifiques et des meilleures pratiques partagées par les agences de santé publique des trois pays.

De plus, cet exercice de collaboration servira d’antécédent pour déterminer au Mexique le retour d’autres activités économiques non essentielles.

