Stock Car reporte le début de la saison au milieu de la pandémie Covid-19

Ce mercredi, Vicaire, promoteur de Stock Car, a annoncé le report de la saison 2020. Au vu des incertitudes sur la nouvelle pandémie de coronavirus, la société estime que juillet est le mois idéal pour reprendre ses activités.

Stock Car reporte le début de la saison

Toujours dans la note officielle, la société évoque la possibilité de conflits avec des portes fermées, mais confirme que le calendrier en douze étapes sera maintenu.

C’est la deuxième fois que l’ouverture du Stock Car est reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Dans une autre déclaration, Vicar avait déjà reporté le début de la saison au 17 mai, à Londrina.

Ci-dessous, consultez l’intégralité de la note officielle:

“Le Brésil et le monde vivent dans l’attente de ce qui nous attend en raison de la pandémie qui sévit sur la planète. Préserver la vie et la santé est devenu la priorité absolue.

Stock Car prévoit également de pouvoir reprendre ses activités. Compte tenu du scénario actuel, nous ne le ferons pas avant juillet. Nous prévoyons cette hypothèse, mais conscients que tout dépendra des décisions des autorités.

À notre retour, nous suivrons le meilleur protocole de sécurité médicale pour la santé des personnes impliquées. Si nécessaire, nous organiserons certains événements avec des portes fermées et des mesures de protection strictes pour les pilotes et les membres de l’équipe.

Nous essaierons de suivre le calendrier et de réaliser les douze étapes du championnat, même s’il est nécessaire de réaliser éventuellement deux étapes le même week-end, une samedi et une dimanche. En plus des émissions télévisées, nous préparons une couverture complète des coulisses sur les chaînes numériques.

Les crises apportent toujours des réflexions et des enseignements pour notre développement personnel et professionnel. Avec le soutien de ses sponsors et partenaires, Stock Car travaille pour toujours évoluer “.

