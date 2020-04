Sur le point d’avoir 80 ans, le stade Pacaembu aide à lutter contre la pandémie

Sans recevoir de match officiel depuis le 29 février, le stade Paulo Machado de Carvalho, connu sous le nom de Pacaembu pour son emplacement, achève 80 ans de son inauguration demain encore plus actif qu’auparavant. Après tout, sa structure a été transformée en hôpital pour aider à lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus et sauver des vies.

C’était le premier hôpital de campagne à commencer à fonctionner à São Paulo, l’épicentre de la maladie dans le pays. La construction de l’infrastructure de 6 300 m² a pris 12 jours, après avoir été livrée le 1er avril, lorsque l’Organisation de la santé sociale Sociedade Beneficente Israelita L’hôpital brésilien Albert Einstein, a repris l’unité et l’installation de la structure et de l’équipement de l’hôpital, a effectué le nettoyage et dispensé une formation aux employés.

Conçu pour desservir uniquement les patients de complexité faible et moyenne, transférés d’autres établissements de santé de la capitale, l’hôpital temporaire dispose de 200 lits, avec de l’oxygène à la disposition de tous, en plus des salles de stabilisation et d’accueil pour les membres de la famille, avec une structure pour effectuer le diagnostic par imagerie et tests sanguins et urinaires.

“Pacaembu est un endroit où beaucoup de gens sont allés pleurer, avec tristesse ou joie, pour leur équipe de football. C’est emblématique pour São Paulo, une carte postale. Et maintenant c’est plus important, de servir la population dans cette pandémie”, a déclaré le maire de São Paulo, Bruno Covas.

Le “jeu” contre le virus est le plus important dans une histoire de gloires de l’octogénaire Pacaembu, un stade qui est né et a construit sa trajectoire comme l’un des symboles de la ville. L’architecture, avec des traces de l’Art Déco, qui comprenait dans sa conception originale la coque acoustique, remplacée plus tard par la luge, est toujours considérée comme l’un des plus beaux stades brésiliens, même avec la construction et l’inauguration de plusieurs autres au cours des dernières années.

“C’est le stade où vous êtes le plus proche du terrain. Assez près pour voir le match et assez loin pour observer tout le terrain”, explique le journaliste José Maria de Aquino.

En plus de devenir un hôpital de campagne, 2020 est marquée dans l’histoire de Pacaembu pour être passée aux mains du secteur privé. Allegra Pacaembu a repris la direction pour les 35 prochaines années. Dans cette première, trois matchs ont été joués: la décision de la Coupe de São Paulo, un match pour Palmeiras et un classique entre le club alviverde et Santos.

L’administrateur a repris le stade, la piscine, les courts de tennis, le parking et la salle de sport multisports. Le Musée du Football, qui opère sous les tribunes, et Charles Miller Square sont toujours gérés par la municipalité. La rénovation du complexe, qui comprend la démolition de la luge, devrait commencer à la mi-2021.

Dans ce contexte, son utilisation comme hôpital de campagne semble être venue confirmer le concept de droit patrimonial de la population lors de son transfert au secteur privé. “Nous n’avons jamais imaginé vivre dans un moment comme celui-ci, en tant que citoyen ou homme d’affaires”, explique Eduardo Barella, président du concessionnaire qui le gère.

Il souligne cependant le poids historique du moment où il a repris la direction du stade. “C’est un autre beau chapitre, qui sera marqué dans son histoire. Il passera et Pacaembu continuera à raconter des cas importants de la ville. C’est le lieu où chacun a une histoire et une relation affective. Cela la rendra encore plus belle.” , en tant que marque “, évalue-t-il.

L’opinion est partagée par Muricy Ramalho, qui a travaillé au stade en tant que joueur et entraîneur et a assisté aux tribunes en tant que fan. “C’est le stade de tout le monde. C’est drôle que tous les fans et les équipes aiment y jouer. Il représente la ville de São Paulo. J’ai adoré”, dit-il. “Pour que l’histoire de Pacaembu soit complète, cette partie sociale manquait, aidant à sauver des vies.”

HISTOIRE

Inauguré le 27 avril 1940, Pacaembu a été le théâtre de moments remarquables dans la ville et ses clubs. Il a connu des réalisations qui ont dépassé les limites territoriales de São Paulo. Le lendemain de son ouverture, il a reçu les premiers matchs, la victoire de Palestra Itália (aujourd’hui Palmeiras) par 6 à 2 sur Coritiba et le triomphe des Corinthians, 4 à 2, contre l’Atlético-MG. Deux ans plus tard, il aurait son plus grand public, les inimaginables 71 281 fans, pour voir les 3 à 3 de São Paulo, de Leônidas da Silva, avec Corinthians.

En 1950, Pacaembu a accueilli six matchs de Coupe du monde. C’est également au stade que Santos de Pelé a montré le talent de la plus grande équipe du football brésilien, faisant du Roi le meilleur buteur de l’histoire du stade, avec 115 buts.

Dans la décennie actuelle, Pacaembu a été le théâtre de la conquête du titre de Libertadores par les deux alvinegros de São Paulo. En 2011, Santos, de Neymar, a battu Peñarol dans la décision; l’année suivante, c’est au tour des Corinthians d’être champions dans le stade, contre Boca Juniors.

