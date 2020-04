taxe + 6,6%, ISR + 4% et TVA + 9,5% = confiance

AMLO a signalé des progrès dans la collecte des recettes, SAT a collecté à ce jour un billion de 494 mille 911 millions de pesos. Appréciez la confiance des citoyens

Les collections se développent au Mexique

Régénération, 30 avril 2020. AMLO a noté que jusqu’au 2Le 6 avril, la collecte des impôts des contribuables est 6,6% plus élevée en termes réels qu’en 2019.

Ce qui est collecté par le Service d’administration fiscale (SAT) jusqu’à cette date, c’est un billion 494 mille 911 millions de pesos.

Ceci est comparé au billion 356 mille 694 millions de pesos l’année dernière, a-t-il précisé.

Il a souligné que dans le cas de l’impôt sur le revenu (ISR), l’avance est de 4%, passant de 633 mille 794 millions à 681 mille 214 millions de pesos.

En revanche, dans le cas de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’augmentation est de 9,5%, car 42 000 927 millions de pesos supplémentaires ont été collectés.

López Obrador a affirmé que ces données sont la base de son optimisme que le pays sortira le plus rapidement possible de la crise économique provoquée par COVID-19.

“Nous ne ressentons pas encore tous les effets de la crise, mais elle ne nous rattrape pas avec un déficit”, un point.

Un crédit massif pour les petites entreprises

Regeneration, 30 avril 2020. AMLO a noté que cette semaine, 80 000 prêts initiaux ont été accordés à de petites entreprises.

– “Minimum pour demain vendredi Déjà 80 000 petits entrepreneurs dans leurs comptes et leurs crédits, lundi nous avons commencé, à partir de lundi, je pense que ce sera le double, 40 000 par jour et nous allons donc injecter beaucoup de ressources »-.

Il a souligné que le but de ces crédits est d’obtenir un effet V dans l’économie, de sorte que la baisse soit de courte durée et un rebond rapide.

De cette façon, le renforcement de la consommation et de la capacité d’achat, donnant un coup de pouce spécial à la construction.

Asimos, ce matin, depuis le Palais national, López Obrador a assuré que malgré la chute de l’économie de 1,6% du PIB, ne contractera pas de dette face à la pandémie de COVID-19

AMLO a rapporté que mardi ils avaient déjà reçu plus de 20 000 petits entrepreneurs leurs prêts, hier mercredi 20 000 autres, aujourd’hui les mêmes, 20 000.

“.. pour qu’au moins demain demain, 80 000 petits entrepreneurs dans leurs comptes et crédits”, a-t-il déclaré.

Lundi, nous commençons avec plus, à partir de lundi, je pense que ce sera deux fois par jour; c’est-à-dire, s’il y en avait 20 mille, ils seront 40 mille par jour et donc nous allons injecter de nombreuses ressources.

Pour que nous obtenions un effet de «V», que la chute soit de courte durée et qu’il y ait un rebond rapide, renforçant la consommation, pouvoir d’achat, qu’il y a de l’argent pour pouvoir acheter et réactiver l’économie bientôt.

Ceci, accompagné d’un coup de fouet spécial pour l’industrie de la construction, qui est, comme nous l’avons dit, l’activité économique qui nous permet de réactiver l’économie rapidement, de créer des emplois et d’avoir du bien-être.

“Ensuite, nous avons déjà la conception, le plan est déjà là, nous n’attendrons rien de plus que l’approbation de notre initiative qui a été transmise à la Chambre des députés ».

… Pour procéder aux ajustements du budget, j’espère qu’il sera approuvé », a déclaré le président.

Aussi qu’une autre initiative est approuvée afin que nous puissions concentrer toutes les ressources détenues dans des trusts “qui ont été créés en masse, toutes les dépendances avaient leurs magasins”.

Donc ça concentre tout ça, «rEcoger tout ça pour que le Trésor dispose de toutes ces ressources supplémentaires ».

Puis, répondant à votre question, il a indiqué au journaliste: «Je suis optimiste et je pense que nous allons devancer à la fois la crise sanitaire et la crise économique ».

Les invasions dans les réserves écologiques du Chiapas seront étudiées

Semarnat signalera des invasions dans 4 zones protégées de San Cristóbal de las Casas, Encinas fera un rapport sur le conflit à Aldama et les personnes déplacées

Les personnes déplacées et l’invasion de réserves au Chiapas feront l’objet d’une enquête

Regeneration, 30 avril 2020. L’AMLO a indiqué que le Semarnat sera celui qui répondra aux allégations d’invasion de réserves écologiques à San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Dans le cadre de la conférence de Mañanera, Ernesto Ledezma, journaliste, a évoqué la situation de la prison de Don Cristóbal Santis Jiménez de la communauté d’Aldama.

Le journaliste a présenté diverses preuves d’innocence.

– “…, j’apporte la preuve que le Centre des Droits de l’Homme Fray Bartolomé de las Casas a présentée”, où il est démontré que l’homme n’était pas sur les lieux, a-t-il indiqué.

Malheureusement, ils l’accusent maintenant d’un autre crime. Et c’est ce que j’ai dit la dernière fois, cela peut durer longtemps “, a-t-il déclaré.

“Je lui donne également des documents de la Commission nationale des droits de l’homme, où il demande également des mesures de précaution depuis plus d’un mois, tout comme Fray Ba, et il n’y a tout simplement aucune attention à cette affaire.”

Le deuxième point concerne le fait que depuis l’arrestation de Don Cristóbal, depuis le 24 mars, les tirs et les attaques contre les populations de la municipalité d’Aldama ont de nouveau augmenté.

47 agressions ont été documentées au cours du dernier mois.

Ils sont pratiquement agressés, abattus tous les jours avec des armes à feu de haut calibre.

“Et il n’y a aucun moyen maintenant, nous allons fêter près de deux ans, nous lui dénonçons depuis un an et demi et cela n’est tout simplement pas résolu, mais il est exacerbé, à tel point que les déplacés car quand ils entendent la phrase” Restez dans ” maison “, ils disent:” Quelle maison?, si nous n’avons pas de maison. “

Et la chose la plus absurde de tous les cas extrêmes est que ceux qui restent à la maison leur tirent dessus.

Les gens ne savent même pas cuisiner car dès qu’ils voient la fumée, des groupes paramilitaires de Santa Martha tirent sur des maisons. Alors soit ils bougent, soit ils restent.

Le centre des droits de l’homme a lancé une action urgente, une campagne qui est: “Nous voulons que vous soyez chez vous” indiqué.

Ceci, parce que la situation est dramatique, aucune attention n’est accordée aux personnes déplacées qui sont documentées dans l’État du Chiapas par Fray Ba, neuf mille 980 déplacés.

Le journaliste a déclaré: et En ce moment, “face au scénario COVID, la situation est extrêmement complexe”.

Il a ajouté: Nous avons présenté au cours des cinq derniers jours des vidéos avec plus de photos d’hommes vêtus de noir pendant que la police d’État est là.

– «et il n’y a aucun moyen d’arrêter cela, et les gens sont vraiment à l’air libre» – a-t-il fait remarquer.

L’autre point est qu’au sein de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, une série d’invasions différentes ont surgi.

–“… pratiquement dans les quatre réserves qui entourent San Cristóbal de las Casas”, a expliqué le journaliste.

Il y a une situation grave de crise de l’eau, toute la ville de San Cristóbal est sur le point de perdre de l’eau.

Et cela inclut également la société Coca-Cola, qui en ce moment en période de COVID et de pandémie qu’elle distribue, a augmenté sa production de ventes de boissons gazeuses et la distribution de Coca-Cola.

Avec cela, il absorbe 1,3 million de litres d’eau par jour et d’un côté se trouve l’hôpital IMSS avec des pénuries d’eau, peuplé de pénuries d’eau.

Enfin, AMLO a promis de qu’Alejandro Encinas présentera un rapport sur la situation des personnes déplacées d’Aldama.

Dans le cas des réserves envahies Semarnat présentera le rapport correspondant.

AMLO: pour réflexion et débat, les chutes économiques au Mexique

AMLO a souligné le débat, les données économiques de l’INEGI en relation avec les statistiques historiques du PIB. Après avoir montré le graphique, le président était optimiste

Comparaison de crise

Régénération, 30 avril 2020. Le président a montré lors de la conférence de presse du matin un graphique indiquant la croissance du produit intérieur brut du Mexique.

Il met en évidence des chutes comme celles de Zedillo et Felipe Calderó qui localisent une croissance moins de 5%, chutes sévères.

En revanche, la baisse du PIB mexicain, il est inférieur à 1,6%.

Regardez, pour signaler, alors que nous attendions les nouvelles de la chute de l’économie au Mexique, cela a attiré l’attention.

Heureusement c’était moins que ce que nos adversaires avaient prédit, je leur ai apporté une photo, rien d’autre n’est pour appeler le débat,“-C’est-à-dire que nous n’arrêtons pas de débattre.”

«Regardez, dans la crise de Zedillo au premier trimestre comment elle est tombée. Le sujet d’analyse et de discussion est très bien, il y a Zedillo, voici Calderón et c’est ce que nous sommes aujourd’hui, les Inegi »: AMLO

«Ne sois pas très en colère», –Je ne dis pas cela pour vous, mais pour les analystes.

– “Comme disait un grand professeur de journalisme de Tabasco, Don Trino Malpica, il est là” – at-il précisé.

Mais donnons-nous une autre information, et c’est pourquoi vous me demandiez.

Pourquoi suis-je optimiste? Notez l’importance de ne pas permettre la corruption, que nous sommes tous conscients que nous devons contribuer et payer les soi-disant impôts.

AMLO a ensuite présenté les chiffres de la collection au Mexique:

Revenu de l’année dernière, un billion 356 mille 694 millions de pesos; maintenant «Semestre de 2020, un billion 494 mille 911, en termes réels 6,6 augmentation“Il a raconté.

“Dans les affluents les mêmes, 5.2, impôt sur le revenu, de 633 000 à 681 000, quatre pour cent en termes réels.”

«…, nous ne ressentons pas encore tous les effets de la crise, Ça vient, mais ça ne nous rattrape pas avec un déficit, c’est pourquoi je suis optimiste et j’ai le sentiment que nous allons réussir. »

La formule est différente, la clé n’est pas de permettre la corruption, a rappelé le président.

Cette différence qui existe se réalise, entre autres, parce que les gens nous aident, ils contribuent.

“C’est ce qui nous permet d’être optimistes”at-il déclaré.

Bien sûr, vous n’avez pas à chanter la victoire à l’avance. La crise mondiale actuelle serait la pire crise après la crise de 1929, a déclaré AMLO.

Pas de tracas de lits d’hôpital, 77% gratuit

AMLO: à ce jour, 23% des lits de soins intensifs sont occupés, le reste est gratuit. Jusqu’à présent, le plan contre les coronavirus a réussi

Il y a des lits disponibles

Régénération, 30 avril 2020. Le président AMLO a souligné qu’il y avait suffisamment de lits pour répondre à l’urgence du coronavirus.

En montrant les graphiques de l’occupation des hôpitaux, AMLO a indiqué qu’un seul 23 pour cent des campagnes de thérapie intensive.

“Nous n’avons aucun problème avec les lits d’hôpital, il y a un temps pour localiser quel hôpital diriger ou soigner un patient » indiqué.

Il a expliqué qu’il y avait des lits disponibles bien qu’il ait reconnu que des saturations se sont produites dans certains hôpitaux.

Il s’agit précisément d’éviter de telles saturations car il y a de la disponibilité.

AMLO a montré le graphique aux médias et a expliqué: “De la thérapie intensive, 23% de l’occupation est disponible pour nous.”

Il a précisé qu’il s’agit d’un travail effectué pendant des mois en raison du manque de ressources.

«…, pour cette disponibilité, nous avons travaillé trois mois» – at-il dit.

“… parce qu’il n’y avait pas d’infrastructure sanitaire de base, elle a été construite, créant parce qu’il doit y avoir des installations …”

“… vous ne pouvez pas mettre un centre de soins intensifs n’importe où et ils ont des fans.”

En ce qui concerne les saturations, il a indiqué que ce qu’il fallait rechercher, c’est comment s’assurer qu’il n’y ait pas de saturation dans certains hôpitaux “et que les malades soient canalisés le cas échéant”.

Traitement pandémique réussi

Un traitement efficace contre la pandémie de coronavirus, dit AMLO

“Nous devons nous unir de disposer de toutes les ressources et de continuer à traiter cette pandémie comme cela a été fait “, a-t-il ajouté.

Je peux dire, bien qu’il soit encore temps, oui Je peux vous assurer que jusqu’à présent, le traitement de cette pandémie au Mexique a été un succès, a-t-il déclaré..

Il a souligné la participation des personnes comme un élément clé dans les résultats contre la pandémie de coronavirus.

“Et cela a été un succès grâce à la participation des citoyens, grâce au soutien de la population. Tout d’abord, les Mexicains se sont très bien comportés.»

Et il a insisté: «plus de la moitié de la population est démobilisée et sans mesures coercitives, de son plein gré ».

Dans une crise mondiale au Mexique sans déficit ni corruption, nous sortirons en tête: AMLO

1,6% de perte en moins que prévu. Les effets de la crise économique mondiale arrivent. Nous partirons bientôt. Les gens sont protégés et il n’y a pas de déchets: AMLO

Modèle de bien-être face à la crise mondiale

Régénération, 30 avril 2020. L’AMLO a souligné que les effets de la crise mondiale sont encore à venir, mais la baisse de 1,6% de notre économie est inférieure aux prévisions.

Le président a indiqué que la force de l’économie mexicaine est qu’il n’y a pas de déficit parce qu’il n’y a pas de corruption.

– “Ce n’est pas chanter la victoire car le plus difficile arrive, le trimestre mai juin et juillet, s’il se prolonge, août, septembre, octobre”, dit-il au sujet du coronavirus.

Devant les médias, il a reconnu que la crise économique mondiale aura des effets négatifs sur notre pays.

Commentant les chiffres publiés par l’INEGI sur l’économie du Mexique, le président a rappelé que toutes les économies sont en baisse.

Parmi eux, par exemple, a-t-il dit, la Chine qu’il croît généralement d’environ 10% par an et que maintenant son taux de croissance sera réduit à seulement 1,5%.

«L’Inegi annonce le pourcentage de déclin de l’économie mexicaine au cours du trimestre …»

«…, certains prédisaient que la chute serait plus importante et heureusement qu’elle ne l’a pas été. 1.6 par rapport au trimestre précédent », a indiqué le président.

AMLO a souligné que contrairement aux pays du monde, au Mexique, les gens sont protégés.

“Nous ne ressentons pas encore tous les effets de la crise”, a-t-il déclaré.

Dans son évaluation, il est essentiel que nous n’ayons pas de déficit et qu’une politique sociale de prévoyance collective soit également appliquée.

«…, ça vient mais ça ne nous rattrape pas avec un déficit, donc je suis optimiste et je sens que nous allons réussir. La formule est différente, la clé n’est pas de permettre la corruption ».

Après ce qui précède, il a détaillé les prévisions de croissance de l’économie mondiale dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de la baisse des prix du pétrole.

– “On dit que la crise actuelle est la pire après la crise de 1929 “, annoncé,

Sans minimiser les effets, il a précisé que «toutes les économies vont chuter selon toutes les projections. “

Croissance par pays

On considère que “la Chine va croître de 1,5, mais la Chine a augmenté de 10”.

– «…, il faut imaginer comment se produit l’effet de cette crise économique».

Dans ce ténor, l’Europe connaîtra une baisse estimée à 6% et la même dans le cas de. Les États-Unis et le Canada, qui subiront des contractions économiques.

Le nouveau modèle économique

“Nous avons un nouveau modèle où les gens sont protégés, c’est la différence”, a déclaré le président.

et a souligné: “Il n’y a pas de corruption, il n’y a pas de gaspillage, il n’y a pas de luxe dans le gouvernement et cela nous permet d’économiser et d’allouer des ressources aux personnes les plus nécessiteuses.”