Teich annonce l’achat de 46 millions de tests pour Covid-19 pour le plan de sortie de l’isolement

Le nouveau ministre de la Santé, Nelson Teich, a annoncé lundi que le portefeuille avait relevé la prévision d’achat de tests pour le nouveau coronavirus à 46 millions et a souligné que la mesure est importante dans le projet du gouvernement de mettre fin aux mesures de distance sociale adoptées jusqu’à présent.

“Nos prévisions pour l’achat de tests ont atteint 46 millions. C’est très important pour notre processus qui est conçu pour mieux comprendre la maladie, son évolution et pour faire un projet qui est déjà en cours pour évaluer la distance sociale”, a-t-il déclaré. lui, dans une vidéo diffusée par le service de presse du portefeuille.

Selon Teich, la précédente prévision du ministère était d’acheter 24 millions de tests.

Selon Teich, l’intention de ces tests de masse n’est pas que l’ensemble de la population brésilienne soit testée, mais que ceux qui sont testés reflètent la population brésilienne dans son ensemble.

“Cela va être fondamental dans ce processus de compréhension de la maladie et de conception de la sortie, c’est l’un des grands bras de ce projet”, a-t-il déclaré.

Le ministre a indiqué que lundi également, un contrat avait été signé pour traiter 30 000 examens par jour, pour un total de 3 millions d’examens.

Dans la vidéo, Teich a également informé que le ministère avait signé un autre contrat d’achat de 3 300 respirateurs, dont 150 seront livrés en mai, pour un coût total de 78 millions de reais.

Le ministre a repris le portefeuille vendredi dernier, après la démission d’Henrique Mandetta la veille. Teich défend une politique de tests de masse de la population pour connaître les chiffres réels de l’épidémie et faire ce qu’il appelle “l’isolement intelligent”, en limitant les déplacements dans les endroits où le risque est plus grand.

Cette politique a plu au président Jair Bolsonaro, qui s’est heurté à Mandetta pour son désaccord avec le détachement social adopté par la plupart des gouverneurs et a appelé à des mesures pour exiger la réouverture du commerce et des entreprises, contrairement à la politique préconisée par l’Organisation mondiale de la santé.

Ce lundi, Teich a participé à des vidéoconférences avec les gouverneurs du Nord-Est et avec les pays de ProSul, un groupe de pays d’Amérique du Sud, à l’exception du Venezuela, mais n’a pas – et les techniciens du ministère non plus – diffusé les dernières données sur l’épidémie. .

Dans une vidéo diffusée par le service de presse, le ministre a indiqué qu’il travaillait dans trois directions: mieux comprendre la maladie, préparer l’infrastructure pour le traitement des personnes infectées et concevoir un programme de sortie “progressif, structuré et planifié” à distance sociale.

