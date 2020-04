Toninho Cerezo fête ses 65 ans et reçoit les hommages des anciens clubs

Cerezo a marqué l’histoire à São Paulo et l’Atlético-MG

L’ancien joueur Toninho Cerezo aura 65 ans mardi. Idole de club comme Paul et Atlético Mineiro, le “Boss du ballon”, comme il était surnommé, a reçu plusieurs honneurs sur les réseaux sociaux, rappelant les différents titres remportés dans sa carrière.

São Paulo a félicité le garçon d’anniversaire en se souvenant de certaines des principales réalisations de l’histoire du club: “Le géant Antônio Carlos Cerezo, Toninho Cerezo, fête son 65e anniversaire. Il a remporté deux Coupes du monde (92 et 93), les Libertadores (93), la Super Coupe (93), Recopa (93) et Paulista (92). Félicitations, Cerezo! “.

🥳🎂 Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’un mineur qui connaît bien Mestre Telê. Le géant Antônio Carlos Cerezo, Toninho Cerezo, fête ses 65 ans. Il a remporté deux Coupes du monde (92 et 93), Libertadores (93), Super Cup (93), Recopa (93) et Paulista (92). Félicitations, Cerezo! 👏🇾🇪❤️ pic.twitter.com/WrwqckfjU2 – São Paulo FC (à partir de 🏠) (@SaoPauloFC) 21 avril 2020

Un autre club qui a énuméré les réalisations de Cerezo était Galo, où il a obtenu trois passes: “Champion d’État (1976, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982), de la Coupe du Minas Gerais (1975 et 1976), de la Coupe des champions ( 1978) et la Copa Centenário BH (1997). Il y avait exactement 400 matchs avec le manteau noir et 53 buts. Le milieu de terrain a également disputé les Coupes du monde de 1978 et 1982 avec l’équipe brésilienne et entraîné le Coq en 1999 “.

En dehors du Brésil, Toninho Cerezo a connu des moments remarquables dans le football italien, en jouant à Rome et, surtout, en Sampdoria, qui a également rendu hommage à l’ancien joueur.

🎥 Buon compleanno, Toninho #Cerezo. .T🇧🇷 pic.twitter.com/3oTkRqTzF8 – U.C. Sampdoria (@sampdoria) 21 avril 2020



Gazette du sport