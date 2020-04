Tottenham rejoint Ivan Raktic à Barcelone

Au fil des jours, de plus en plus de clubs s’intéressent à la signature d’Ivan Raktic. Selon les informations du journal Mundo Deportivo, le milieu de terrain de Barcelone est la plus jeune cible de José Mourinho, entraîneur de Tottenham.

Raktic a suscité l’intérêt de Tottenham

Sur la base de rumeurs selon lesquelles le Croate serait intéressé à quitter le Barça lors de la prochaine fenêtre de transfert, le commandant portugais a commencé à surveiller sa situation de près.

En plus des Spurs, il a déjà été confirmé que Raktic est dans le collimateur de l’Atlético de Madrid, de la Juventus, de Napoli et d’autres équipes. Récemment, le milieu de terrain a accordé une interview au MD et a précisé que, bien qu’il ait encore deux ans de contrat, ce n’est pas au club de décider de son avenir.

Tottenham, qui a demandé au club Arthur il y a quelques jours, essaie toujours de trouver une pièce pour réparer le milieu de terrain. Le Barça, en revanche, voit l’intérêt des Spurs comme une possibilité de parvenir à un accord avec Ndombele, un milieu de terrain qui s’intéresse à Quique Setién.

Dans la dernière fenêtre de transfert, il y avait d’innombrables spéculations sur l’avenir de Raktic, qui a choisi de ne pas signer avec le Paris Saint-Germain et la Juventus pour rester à Barcelone.

