Toute la puissance de l’État contre Walmart? et se battre pour le budget

L’IMSS a rapporté que 40 255 employeurs ont déjà reçu un total de 12 millions de pesos, le vendredi précédent que le programme avait commencé hier après-midi, écrit Enrique Galván à La Jornada.

Les journaux de diffusion nationale présentent des opinions et des éditoriaux avec des informations pertinentes et des rapports sur les questions économiques.

Money, par Enrique Galván, dans La journée:

L’IMSS a déjà délivré mille crédits de crédits

L’Institut mexicain de sécurité sociale a indiqué que 40 255 employeurs avaient déjà reçu un total de 12 millions de pesos, par rapport au vendredi précédent que le programme avait commencé hier après-midi. 97.137 demandes ont été approuvées et dans les jours suivants les titulaires recevront le dépôt correspondant sur leur compte bancaire. Il s’agit du programme d’un million de prêts de 25 000 pesos établi par le président López Obrador.

Ce sont des prêts à la parole, il n’est pas nécessaire de prendre les actes de la maison en garantie ou de demander à un parent de se porter garant. Le président explique l’opération en détail à chaque employeur dans une lettre d’engagement, ce qui a motivé le PAN Marko Cortés à présenter un désaccord à l’Institut national électoral. Ce qui n’est pas clair, c’est si sa protestation est pour la lettre ou aussi pour les crédits. S’ils devaient être suspendus, ils gagneraient un million de voix … contre.

Capitaines dans Réforme:

Les preuves sont là!

L’industrie automobile est dans le marasme. Mais tout comme la pandémie de Covid-199 progresse, les jours prévus pour une réactivation progressive dans les usines approchent également. Bien sûr, avec les précautions nécessaires et l’application des tests Covid-19. Prenons le cas de Rassini, la multinationale mexicaine des ressorts, des ressorts et des disques de frein dirigée par Eugenio Madero Pinsón. Ses usines au Mexique sont situées à Piedras Negras, Coahuila; San Juan del Río, Querétaro; San Martín Texmelucan, Puebla et à Xalostoc, Estado de México. Nous parlons de régions où le coronavirus est courant.

Aux États-Unis, Rassini opère à Plymouth et Flint, au Michigan, tandis qu’au Brésil, elle possède des usines à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Eh bien, comme il est prévu que ses clients en Amérique du Nord, tels que Toyota, Ford, GM et FCA, redémarreront leurs activités à partir du 11 mai, Rassini se prépare déjà à démarrer ses usines avec la sécurité sanitaire requise. Et comme il deviendra sûrement plus fréquent dans toutes les entreprises, Rassini établira un programme de test pour Covid-19 à partir d’aujourd’hui, le premier sera à Piedras Negras, et plus tard, il continuera dans ses autres usines situées au Mexique, au Brésil et aux États-Unis.

Coordonnées, par Enrique Quintana, en Le Financier:

Étapes pour rouvrir l’industrie

À la lecture de ce texte, l’INEGI aura déjà publié son indicateur opportun du PIB au premier trimestre de cette année. Je ne peux pas vous donner le nombre que vous connaissez sûrement déjà, mais soyez assuré qu’il sera en nombre négatif. Il pourrait être compris entre -1 et -3%. Une référence immédiate a été celle publiée hier par le département américain du Commerce lorsqu’il a révélé que le PIB nord-américain avait chuté de 4,8%.

Il est très difficile de déconnecter l’économie mexicaine de l’économie nord-américaine. L’année dernière, cependant, alors que les États-Unis ont augmenté de 2,3% au Mexique, nous avons été bloqués. Si nous voulons éviter que cette année ne connaisse un ralentissement économique supérieur à celui des États-Unis, il nous faudra travailler intensément à synchroniser les cycles économiques. Pour cela, il est très important que les secteurs qui sont connectés via des chaînes de valeur, comme le secteur automobile est notoirement connu, aient un calendrier de réouverture uniforme.

La Quatrième Transformation, par Darío Celis, dans Le Financier:

Tout le pouvoir de l’État contre Walmart?

Walmart est un record qui requiert déjà toute l’attention. Depuis janvier, des feux rouges sont allumés dans la zone juridique. Grâce aux conseils de procureurs chevronnés, le géant fondé par Sam Walton a historiquement payé un très faible pourcentage de taxes sur ce qu’il vend au Mexique. Il ne serait pas étrange que ce soit celui auquel Andrés Andrés López Obrador a fait référence il y a quelques jours, alors qu’il était furieux le matin de la réponse donnée par une grande entreprise aux auditeurs de la SAT.

Face à l’épave du train à venir, l’entreprise de Bentonville, Arkansas, a envoyé son principal poids lourd à l’avance pour négocier directement avec la SAT. Nous parlons d’Alberto Sepúlveda, le vice-président juridique, qui a d’abord tenté de jeter des ponts avec Margarita Ríos-Farjat et qui aura désormais la lourde tâche de contenir les actions en justice que Raquel Buenrostro et le procureur général, Carlos Romero, préparent.

Riche et puissant, de Marco Mares, dans The Economist:

Banxico n’est pas une machine à sous

Il fallait le dire clairement et avec force: la Banco de México (Banxico) n’imprime pas d’argent pour financer le gouvernement, ni n’utilise les réserves internationales pour défendre le peso de sa dépréciation par rapport au dollar, et encore moins acheter des actifs toxiques. Cela devait être dit par une institution financière. Et quelle meilleure façon de faire l’un des plus importants et des plus importants du système financier mexicain: BBVA Mexico.

Il fallait le dire, car l’autonomie de la banque centrale est la clé de l’économie mexicaine. La crédibilité de la Banco de México est sans aucun doute l’actif incorporel le plus précieux et doit être préservée. Et son prestige doit être maintenu non seulement par ce que fait l’institution, mais par ce qu’on en dit. C’est pourquoi il est important de clarifier certains points qui pourraient laisser le flou du doute coincé dans l’opinion publique. Rappelons qu’il y a quelques jours, Banxico a annoncé 10 mesures pour donner de la liquidité aux marchés financiers.

Business Asset, par José Yuste, dans Excellent:

Bataille pour le budget

Il y a une bataille énorme sur le budget. Lorsque le président a envoyé son décret d’austérité, un fort changement juridique est arrivé. Le décret ne parlait pas seulement d’ajustement de la ceinture, mais de modifications de la même loi fédérale du budget et de la responsabilité fiscale. L’objectif du président: gérer le budget en cas «d’urgence économique», sans avoir à passer par l’approbation de la Chambre des députés. Les spécialistes de l’opposition et des finances publiques ont immédiatement sauté.

Par mandat constitutionnel (article 74 de la Magna Carta), c’est la Chambre des députés qui a le pouvoir d’approuver le budget annuellement. Et chaque année, les députés, dans le dernier tiers de l’année, débattent, analysent et négocient le budget de la fédération. Il s’agit d’équilibrer les pouvoirs. Le pouvoir exécutif propose et le législatif le prévoit. Mais, face à la crise des coronavirus et à la baisse du prix du pétrole, le président López Obrador propose une autre alternative. Ce n’est pas la première fois que les revenus diminuent pour un président. La différence est que maintenant le gouvernement López Obrador a répondu par un décret de ne pas passer par le filtre des députés.