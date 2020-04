Trengrouse défend la «reformulation» et estime que les clubs feraient mieux de faire face à la crise s’ils étaient des entreprises

Dans un scénario toujours sans solutions concrètes concernant les prochaines étapes du football, l’avocat spécialisé dans le sport Pedro Trengrouse s’est entretenu avec le rapport de LANCER! et a répondu sur les impacts du nouveau coronavirus sur l’économie du sport et a souligné les lignes directrices possibles, en plus de souligner les «comorbidités» de la structure locale qui se font jour.

Coordinateur académique du programme FGV / Fifa / CIES en management du sport, Trengrouse estime que la solution de “survie” serait une “refonte structurelle”, y compris sur le calendrier national du football:

– La reformulation structurelle est une question de survie, et la question du calendrier doit également être abordée. Est-il logique que la plupart des clubs (près de 90%) ne jouent que quatre mois par an? – a demandé à l’avocat, qui est un défenseur engagé du modèle de club-entreprise, allant à l’encontre de la position des clubs d’élite dans notre football, compte tenu des intérêts concernant les droits de diffusion de TV Globo, par exemple.

L’avocat Pedro Trengrouse avait participé à des discussions sur la société de club PL (Photo: Divulgation)

Photo: Lance!

Le président de Flamengo, Rodolfo Landim, s’est déjà opposé aux modifications du calendrier (Photo: Ricardo Moreira / Zimel Press)

Pour Pedro Trengrouse, face à la “perte incalculable” causée par la pandémie, “maintenant plus que jamais”, il est opportun de tourner la clé pour que les clubs deviennent des entreprises. Il convient de noter qu’il a été embauché pour aider dans les premières étapes de la formulation de Botafogo S / A.

– Pourquoi ne pas considérer cette crise comme un frein de stockage, évaluer les dégâts et restructurer le football brésilien? Alors que personne n’investit au Brésil, en Angleterre, même dans cette crise, le fonds souverain d’Arabie saoudite achète Newcastle United (ING) pour 300 millions de livres sterling.

Découvrez l’interview complète:

L!: Quels sont les principaux impacts que devrait provoquer la pandémie, notamment dans les clubs déjà endettés et aux prises avec des revenus?

– Les dommages sont incalculables et on ne sait que lorsque les événements sportifs seront suspendus, ni l’ampleur des effets économiques sur le dispositif productif et sur le pouvoir d’achat des fans / consommateurs. Expert de l’Académie Amir Somoggi LANCER!, prévoit que le sport devrait perdre plus de 15 milliards de dollars dans le monde. Forbes indique que les revenus de la ligue américaine devraient chuter d’environ 5 milliards de dollars. Le Centre International d’Etude du Sport (CIES) estime une dévaluation de 28%, 10 milliards d’euros, de la valeur des joueurs des 5 premières ligues de football en Europe, où KPMG (société de services d’audit) estime également que les revenus vont baisser 4 milliards d’euros. EY (société de services d’audit) souligne que les clubs brésiliens cesseront de collecter entre 500 millions et 2 milliards de reais en 2020. Le problème est encore plus important car le football brésilien était dans le groupe à risque, plein de comorbidités: l’architecture institutionnelle structure de gouvernance archaïque et dépassée, modèle de gestion inefficace et crise de liquidité à la limite de l’insolvabilité.

L!: Quelles sont les principales mesures à prendre pour atténuer la baisse des revenus des clubs?



– Tous les secteurs de l’économie auront besoin de l’aide du gouvernement pour survivre. Le football aussi. La différence est que l’aide au football brésilien favorise les changements structurels. Les entités qui exercent des activités commerciales doivent se structurer en entreprise, payer des impôts, prendre des risques de marché avec les actifs investis et la responsabilité des dirigeants. Rodrigo Monteiro de Castro et José Francisco Manssur l’ont très bien exprimé: “Avant COVID-19, la crise du football était déjà en place, et un consensus se formait déjà – sauf parmi les bénéficiaires de ce système – sur l’impossibilité du modèle brésilien.” Ne serait-il pas temps de transformer le football en un véhicule économique qui aide le pays, au lieu de continuer à financer les entités sportives insolvables par des fonds publics? Il ne suffit pas d’atténuer la baisse des revenus et le retard dans l’action aggrave les problèmes. Le gouvernement peut, par exemple, soutenir la chaîne de production de football via BNDES, comme il le fait avec le Fonds Sectoriel Audiovisuel, qui a déjà investi plus de 200 millions R $, BNDES Saúde, qui finance la modernisation de la gestion, de la gouvernance et de la l’efficacité opérationnelle, visant la durabilité économique et financière des institutions philanthropiques, et le Fonds social, qui prévoit des investissements dans le sport. Des fonds de loterie, qui au cours des cinq dernières années ont alloué 427 millions de reais aux clubs de football, pourraient être anticipés, tant qu’ils ne sont pas liés au financement qu’ils garantissent actuellement. La FINEP peut réaliser des investissements pour structurer des clubs en entreprises et des projets à présenter à la BNDES, tels que des due diligences comptables et juridiques, des études de faisabilité économique, etc. Le Congrès peut approuver une législation favorable à la Club-Company, comme le projet de loi du député Pedro Paulo, en instance au Sénat après avoir été approuvé presque à l’unanimité à la Chambre, et améliorer les lois d’incitation, comme défendu par le député (fédéral) Marcelo Ramos dans “PL Alcino Rocha”, qui facilite les dons des particuliers jusqu’à R $ 6 milliards / an. Les clubs peuvent créer la ligue et améliorer l’environnement commercial du football brésilien, avec des mécanismes collectifs pour assurer leur santé financière. Ils peuvent également titriser des créances en tant que partenaire-supporter, qui ont augmenté de plus de 40% au cours des cinq dernières années, dépassant R $ 400 millions / an. La CBF peut structurer une ligne de crédit et de promotion pour les clubs et articuler avec la FIFA la réglementation des investissements dans les droits économiques des joueurs pour attirer de nouvelles ressources, comme ce fut le cas jusqu’en 2015. Ce ne sont là que quelques exemples qui pourraient aider le football à sortir de cette crise plus fort. Chacun a juste besoin de remplir son rôle.

L!: Voyez-vous des clubs brésiliens ou étrangers comme modèle (ou proche) sous quelque aspect que ce soit face à ce scénario?

– Il n’y a pas de modèle. Le pape François rappelle que “pendant cette période, de nombreuses manifestations ont été suspendues, mais les fruits du sport se font jour: résistance, esprit d’équipe, fraternité, donner le meilleur de soi”. La plate-forme MLS tirant parti des efforts de la ligue, des clubs et des footballeurs pour lutter contre COVID-19 encourage tout le monde à s’engager dans la lutte contre la pandémie. La Fédération espagnole a ouvert une ligne de crédit de 500 millions d’euros pour les clubs, et les joueurs de Barcelone ont réduit leur salaire de 70% afin que les autres employés du club puissent recevoir intégralement. La Premier League allouera 125 millions de livres sterling aux clubs des autres divisions, 20 millions de livres sterling aux professionnels de la santé et ses joueurs espèrent collecter plus de 4 millions de livres sterling (#PlayersTogether) pour le National Health Service. Les quatre équipes allemandes de la Ligue des Champions a créé un fonds de solidarité de 20 millions d’euros pour soutenir les autres. Les joueurs de la Juventus ont renoncé à quatre mois de salaire, permettant au club d’économiser 90 millions d’euros. Benfica et ses joueurs ont fait don de plus d’un million d’euros pour lutter contre la pandémie. La FIFA a annoncé un fonds avec ses réserves financières, qui s’élèvent à près de 3 milliards de dollars. La CBF fait signe de près de 40 millions de reais, dont 1 million de reais pour les arbitres et 19 millions de reais pour les clubs des séries C et D. Elle organise également une campagne avec l’Association brésilienne d’hématologie, d’hémothérapie et de thérapie cellulaire (ABHH), comme fait des Corinthians dans l’action “Corinthians blood” et Budweiser, aux États-Unis, avec des ligues et des équipes encourageant le don de sang, et se déplace dans des actions coordonnées entre clubs et institutions de tout le pays, à la fois pastorales et volontaires. Internacional organise les appels des joueurs aux supporters âgés. Bahia sensibilise les artistes et les joueurs. Flamengo, Botafogo et Fluminense participent à la campagne Viva Rio. Le Centre brésilien de médiation et d’arbitrage, légalement compétent pour le CBF, le CBB et le CBV, a déjà collecté près d’un million de reais en dons. Il y a de bonnes initiatives. Les défis sont énormes. La logique n’est qu’une: quiconque peut aider doit aider.

L!: Pensez-vous que c’est le moment idéal pour remodeler le football brésilien et son calendrier? Pourquoi?

La reformulation structurelle est une question de survie et le thème du calendrier doit également être abordé. Est-il logique que la plupart des clubs (près de 90%) ne jouent que quatre mois par an?

L!: Vous êtes partisan du modèle club-entreprise. Pensez-vous qu’il est encore possible d’adopter ce modèle de gestion dans un scénario de crise économique et d’incertitude dans lequel les investisseurs seront plus prudents?



– Maintenant plus que jamais. Dans une entreprise, les dirigeants sont tenus pour responsables et les actifs investis par les partenaires expliquent les défaillances de gestion. Pratiquement 90% des joueurs brésiliens reçoivent jusqu’à deux salaires minimum. Si les clubs étaient des entreprises, ils régleraient le problème des salaires grâce à cette ligne de crédit d’urgence que le gouvernement a lancée pour financer la masse salariale des deux prochains mois. Le Brésil est le plus grand exportateur d’acteurs au monde et ne reçoit aucun investissement. Même les Brésiliens préfèrent investir à l’étranger, comme Ronaldo à Valladolid et Flávio Augusto à Orlando City. Là où tout appartient à tout le monde, rien n’appartient à personne. Le football professionnel est une affaire de milliards de dollars, il ne peut plus être géré dans des structures de décompte des centimes. Les entreprises font faillite, les actifs sont mis aux enchères et les créanciers sont payés autant que possible. Pourquoi porter à jamais une responsabilité qui entrave le plein développement de l’activité et porte préjudice à tout le pays? Aux États-Unis, USA Rugby a déposé son bilan en raison de la pandémie. S’il ne récupère pas, il met fin à ses activités, paie ce qu’il peut et la modalité reprend dans une nouvelle entité. Les juristes Luiz Roberto Ayoub et Pedro Teixeira, qui ont défendu la thèse de récupération judiciaire pour les clubs brésiliens, déjà surendettés avant la pandémie, ont même réussi à sensibiliser le député (fédéral) Pedro Paulo, qui a inclus le sujet dans le PL Clube-Empresa. Pourquoi ne pas considérer cette crise comme un frein de stockage, évaluer les dégâts et restructurer le football brésilien? Alors que personne n’investit au Brésil, en Angleterre, même dans cette crise, le fonds souverain d’Arabie saoudite achète Newcastle United pour 300 millions de livres sterling.

L!: São Paulo a adopté une réduction de salaire (50%), unilatéralement, et a promis de payer ces montants manquants plus tard, en plus de geler les droits d’image. Y a-t-il un risque que les athlètes recherchent des moyens légaux pour poursuivre le club? Ou même demander une résiliation de contrat?

– Oui, il y a un risque et le problème collectif ne peut pas être résolu individuellement. Le club aurait été plus sûr s’il avait négocié avec l’Union étatique. La fragilité de l’architecture institutionnelle du football brésilien peut coûter encore plus cher en cette période de crise. Surtout dans ces problèmes de travail. L’Union nationale des joueurs n’a pas encore de lettre de l’Union. La base de la Fédération nationale des athlètes de football professionnels (Fenapaf) ne compte pas de syndicats d’État des SP, BA, SC, GO, ES, DF, MA et MG, qui comprennent plus de la moitié des athlètes. Le manque de représentation est si grand que les joueurs de Serie C ont directement demandé de l’aide à CBF. Et plus encore: Fenapaf lui-même, dans une note officielle, a interdit à son président d’avoir accepté de réduire l’intervalle de repos entre les matches. Les clubs, sans ligue et dans la confusion entre deux syndicats d’employeurs, Sindafebol et Fenaclubes, ont négocié avec Fenapaf par le biais de la Commission nationale des clubs, prévue par le statut de la CBF, qui regroupe cinq clubs de Serie A, deux de B, un de C et un de D, chargé de “faire des suggestions visant à assurer l’équilibre compétitif, la modernisation organisationnelle et l’intégrité des compétitions nationales de football, à pouvoir représenter des entités qui pratiquent le football dans les comités et commissions de la CBF”. D’un côté sans légitimité, de l’autre sans attribution ni personnalité juridique, quelle que soit la bonne volonté, un accord pourrait-il être possible?

Joueurs de São Paulo: le club a adopté une réduction de salaire (50%), unilatéralement (Photo: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

L!: Si le football revient bientôt et que certains athlètes refusent d’entrer sur le terrain, quelle serait la relation entre les parties dans cette situation? Le club pourrait-il punir le joueur? Le joueur pourrait-il aller au tribunal parce que le club le met en danger?



– Vous ne pouvez forcer personne à mettre sa santé en danger. À l’heure actuelle, un certain nombre d’obstacles juridiques empêchent le football de reprendre ses activités. Les États et les municipalités sont responsables des licences et permis nécessaires aux événements sportifs. Tant que des mesures de distance sociale plus strictes sont en place, il est pratiquement impossible pour le football de reprendre ses activités. Les entités sportives sont également conscientes de leurs responsabilités. La Fédération Paulista de Football, par exemple, a déclaré que la priorité est la préservation de la santé et que sa commission médicale travaille sur un protocole de sécurité. Si toutes les personnes impliquées sont testées et en bonne santé, serait-il possible de jouer avec les portes fermées? Avec toutes les licences et tous les permis, dans un environnement sûr, est-ce que quelqu’un refuserait de jouer?

Voir aussi:

L’équipe des meilleurs buteurs du Brésil dans chaque position