Trump annonce un plan en trois phases pour rouvrir l’économie américaine

Trump: La courbe du coronavirus s’est aplatie 5:24

(.) – Le président américain Donald Trump a annoncé une proposition de mesure pour rouvrir l’économie en trois phases lors de la réunion d’information quotidienne sur les coronavirus d’aujourd’hui.

“Nous n’ouvrons pas tout à la fois, mais une étape prudente à la fois”, a déclaré Trump.

Plus tôt dans la journée, Trump a présenté aux gouverneurs des États le plan proposé.

Le plan décrit les «critères de sélection proposés par l’État ou la région» pour chaque phase. Il comprend quand rouvrir des restaurants, des bars, des gymnases et des espaces publics et fournit des conseils aux employeurs, ainsi que l’introduction progressive de voyages non essentiels.

Dans la première phase de réouverture, le document suggère que les écoles actuellement fermées devraient le rester. Les grandes salles peuvent fonctionner selon des protocoles de distanciation sociale stricts. Les gymnases peuvent ouvrir tant qu’ils respectent les lignes directrices en matière de distanciation sociale, mais les bars doivent rester fermés.

Le président a déclaré que parce que tous les États sont différents, les gouverneurs prendront des décisions en fonction des besoins individuels.

«S’ils doivent rester fermés, nous leur permettons de le faire. S’ils croient qu’il est temps de rouvrir, nous leur donnerons la liberté et les conseils pour accomplir cette tâche et très, très rapidement, selon ce qu’ils veulent faire », a-t-il déclaré.

Le plan à plusieurs niveaux encourage également les employeurs à adopter des pratiques de distanciation sociale, de contrôle de la température, de test et d’assainissement.

.