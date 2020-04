Trump appelle à un plan de sauvetage de l’industrie pétrolière américaine en raison de la baisse des prix

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu’il avait demandé à son bureau de proposer un plan pour injecter de l’argent dans l’industrie pétrolière battue du pays pour l’aider à survivre à l’effondrement historique des prix du pétrole.

“Nous ne laisserons jamais tomber la grande industrie pétrolière et gazière américaine. Nous avons chargé le secrétaire à l’Énergie et le secrétaire au Trésor de formuler un plan qui mettra à disposition des fonds pour que ces entreprises et ces emplois très importants soient protégés dans un avenir lointain!”, A tweeté Trump.

Du Texas au Wyoming, les sociétés pétrolières et gazières américaines ont du mal à éviter la faillite au milieu des ordonnances de confinement à domicile et des interdictions commerciales dans le monde en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont effondrés au point de se négocier lundi à des chiffres négatifs – des traders désespérés ont payé pour se débarrasser des barils en raison du manque d’espace de stockage.

La semaine dernière, le secrétaire à l’Énergie, Dan Brouillette, a déclaré qu’il travaillait avec le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, pour presque doubler la limite des prêts accordés aux moyennes entreprises énergétiques du pays grâce au nouveau paquet stimulé. Billet de 200 à 250 millions de dollars appelé Cares Act.

Il a ajouté que lui et Mnuchin avaient également l’intention de travailler avec les banques réglementaires dans l’espoir d’assurer un accès continu au crédit pour l’industrie pétrolière et gazière, qui devrait plus de 200 milliards de dollars aux créanciers grâce à des prêts garantis par des réserves de pétrole. et du gaz.

Avec la chute des bénéfices et la perte de valeur des actifs, certaines entreprises affirment qu’elles pourraient ne pas être en mesure de payer.

Whiting Petroleum a été le premier grand producteur à demander une révision de sa dette le 1er avril. D’autres, comme Chesapeake, Denbury Resources et Callon Petroleum, ont embauché des spécialistes de la dette.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie ont récemment annoncé des réductions de production de près de 10% de l’offre mondiale. La demande a chuté jusqu’à 30%.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les plus grands producteurs de pétrole du monde pourraient revenir discuter pour discuter de leur accord de production si nécessaire.

Trump a annoncé son intention de remplir la réserve stratégique de pétrole des États-Unis, ce qui prendrait environ 77 millions de barils du marché – soit moins d’une journée de demande mondiale typique.



