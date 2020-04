Trump ordonnerait de maintenir ouvertes les usines de transformation de viande fermées par COVID-19 – . Miami (51)

Washington, DC – Le président Donald Trump devrait signer mardi un décret sur la base de la Defense Production Act (DPA) concernant les usines de transformation de la viande, ce qui oblige les entreprises à rester ouvertes. , selon des sources proches du dossier révélé à notre chaîne sœur NBC News.

Trump a déclaré mardi aux journalistes qu ‘”il y avait beaucoup de fournitures”, mais que les chaînes d’approvisionnement avaient atteint ce qu’il a appelé une “bosse. C’est une sorte d’obstacle juridique plus que toute autre chose”, a-t-il déclaré.

Un haut responsable de l’administration a fourni à NBC News la déclaration suivante, bien qu’il ait demandé à rester anonyme car il n’était pas autorisé à discuter de la question: “La raison de cette ordonnance est qu’il y a eu des discussions entre certaines sociétés de transformation (Tyson Foods, par exemple) de ne garder ouverts que 20% des installations. La grande majorité des plans de transformation auraient pu être fermés, réduisant ainsi la capacité de traitement du pays jusqu’à 80%. “

Le décret de cinq pages, selon le responsable, obligera les usines de transformation à rester ouvertes dans le cadre d’une infrastructure critique ou essentielle pour les États-Unis.

Il convient de rappeler que la semaine dernière, le président Trump, a été interrogé, a déclaré que l’approvisionnement alimentaire américain “était pleinement assuré. Il est en excellente forme”.

Un haut responsable de l’administration a fourni à NBC les informations et points de discussion suivants sur le décret: “La Maison Blanche travaillera avec le ministère du Travail et le secrétaire Scalia pour fournir des directives et des conseils de sécurité aux travailleurs afin de s’assurer qu’ils sont respectés. restez en sécurité et ne vous mettez pas en danger en servant le public. “

De plus, nous cherchons à fournir des conseils à ceux qui sont à risque accru de complications graves avec COVID-19. Par exemple, pour un travailleur d’une usine de transformation qui a plus de 65 ans ou un travailleur qui a des problèmes de santé préexistants qui les mettent plus à risque, nous travaillerions avec le ministère du Travail pour publier des directives qui suggèrent fortement qu’ils restent à la maison “, a expliqué la source citée par NBC News.

En d’autres termes, ce serait probablement l’une des rares fois où le DPA est utilisé pour une infrastructure critique dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Pour sa part, le sénateur républicain et leader du Sénat Chuck Grassley a défendu le droit du président de prendre cette mesure.

Le président @real Donald Trump a raison 2 utilise l’autorité 2 garde les usines de transformation de la viande ouvertes Son infrastructure critique 4 la chaîne d’approvisionnement alimentaire du pays Comme dit la société est à 9 repas des émeutes alimentaires Fed govt shld help w EPI et tests / les plantes ont besoin 2suivre les directives du CDC et de l’OSHA 2 – ChuckGrassley (@ChuckGrassley) 28 avril 2020

Peurs de rupture de stock

La viande ne disparaîtra pas des supermarchés en raison de la propagation du coronavirus parmi les travailleurs des abattoirs aux États-Unis. Mais comme les transformateurs peinent à rester ouverts, les consommateurs peuvent avoir moins d’options et des prix légèrement plus élevés.

Les leaders de l’industrie reconnaissent que la chaîne alimentaire américaine a rarement été aussi tendue et que personne n’est sûr de l’avenir, même s’ils essaient de dissiper les doutes sur la rareté.

Dimanche, Tyson Foods a publié un document d’une page entière dans le New York Times et d’autres journaux soulignant la difficulté de produire de la viande tout en prenant soin de la santé de plus de 100 000 travailleurs et en fermant certaines de ses usines.

“Cela signifie une chose: la chaîne alimentaire est vulnérable”, indique le communiqué. “Alors que les usines de porc, de bœuf et de poulet sont obligées de fermer, même pendant de courtes périodes, des millions de livres de viande disparaîtront de la chaîne d’approvisionnement.”

Gary Mickelson, porte-parole de l’entreprise, a déclaré que la famille Tyson pensait qu’il était important d’expliquer leur point de vue. “La lettre exhorte les chefs de gouvernement à s’unir pour relever les défis de la chaîne d’approvisionnement alimentaire”, a déclaré Mickelson. “Nous adopterons une approche proactive pour équilibrer la sécurité et la production en agissant vigoureusement lors des tests et en fermant les usines si nécessaire.”

COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, a infecté des centaines de travailleurs dans les usines de transformation de la viande et a forcé certains des plus grands à fermer et d’autres à diminuer leur production.

Chez la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, cela peut entraîner des maladies plus graves, telles que la pneumonie et même la mort. La plupart des gens se rétablissent.

