Túlio Gadêlha coupe les cheveux du père de Fátima Bernardes à la maison: «Sogrão»

Aujourd’hui était le jour pour changer le regard sur la maison de Túlio Gadêlha et Fátima Bernardes. Tout d’abord, le député a coupé les cheveux du père du présentateur, qu’il a appelé une «belle-mère», avec l’aide du fils de l’artiste. Puis ce fut au tour du politicien de faire couper ses serrures par sa petite amie. Dans les histoires, Fátima suppose qu’elle a coupé un peu trop et Túlio interroge, tendu: «Comment est-ce si court?». Regardez!

Fátima Bernardes et Túlio Gadêlha prennent vraiment la quarantaine au sérieux et ont montré, ce dimanche (26), qu’ils ne recevaient personne à la maison même pour se couper les cheveux. Dans son réseau social, le député, qui vit temporairement avec le journaliste à Rio de Janeiro, a déclaré: “Aujourd’hui, j’ai giflé le look du grand-père avec l’aide de mon partenaire Vini. Ensuite, c’était mon tour”, a-t-il déclaré, se référant à à M. Amâncio et Vinícius, fils du présentateur de “Encontro”.

Túlio Gadêlha réagit avec tension au commentaire de Fátima Bernardes

Dans Stories, Túlio a montré le moment où il s’était fait couper les cheveux par sa petite amie. “Chantilly sur mes genoux m’a apporté un soutien moral. Une période difficile …”, a-t-il dit, se référant au chien du journaliste. Dans la vidéo, Fátima demande si, après avoir eu une partie de ses cheveux trop courte, elle devrait couper plus pour correspondre aux autres parties. “Comment se fait-il que vous ayez coupé trop?”, A demandé le Pernambucano, soutenu par sa petite amie après la mort de sa grand-mère. Sur le web, les internautes se moquaient du politicien: “J’imagine ta souffrance”, a expliqué l’un d’eux. “Moment de douleur et de souffrance”, a plaisanté un autre.

Fátima Bernardes a appelé le petit ami de William Bonner en direct

Tout en participant à un live avec Fábio Porchat, Fátima Bernardes a parlé de sa vie quotidienne pendant cette période de quarantaine pour tenter de contenir l’avancée du Coronavirus au Brésil. Mais à un certain moment, l’artiste s’est perdue et a appelé son petit ami du nom de son ex-mari, William Bonner, générant une série de commentaires sur le Web. Túlio, cependant, a montré qu’il avait réagi calmement à l’épisode. “Certainement, l’être féminin est un être plus évolué. Qu’est-ce qui fait qu’un homme adulte se sent offensé parce que son partenaire, par erreur, a prononcé le nom de l’ex-partenaire? Ce n’est pas puéril. C’est un sentiment de possession. C’est du machisme structurel. Et c’est aussi l’insécurité “, a-t-il souligné.

D’autres célébrités se sont également fait couper les cheveux à la maison

Vivant ensemble, Jade Magalhães a également improvisé en coupant les cheveux de Luan Santana dans cette quarantaine. “J’ai réussi à te rendre plus belle!”, Fondit la mariée de la compatriote. Fernando Zor, d’autre part, a diverti le Web en montrant Maiara se coupant les cheveux. “C’est une preuve d’amour. Nom de la coupe: Caminho De Rato”, a-t-il défini. Le duo de Maraisa a supposé: “Oh, quelle peur. Ces cheveux sont si beaux. Je n’ai pas le courage. Ces boucles … Si c’était moi, j’aurais déjà pleuré”. Mais alors le partenaire de Sorocaba a admis: “Et ça n’a pas marché? Et vous? Feriez-vous confiance à votre petite amie avec les ciseaux à la main?” Thais Fersoza était une autre femme célèbre qui a risqué de couper les cheveux de son mari et a vu sa performance de coiffeuse très appréciée par Michel Teló: “Regardez comme c’est beau! Je suis trop heureuse”.

