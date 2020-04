Túlio Gadêlha défend Fátima Bernardes après avoir changé son nom en ex: ‘Machismo’

Túlio Gadêlha a fait preuve de maturité en commentant le fait que Fátima Bernardes a changé son nom en celui de son ex-mari, William Bonner, lors d’un live. «Qu’est-ce qui fait qu’un homme adulte se sent offensé parce que son partenaire, par erreur, a prononcé le nom de son ancien partenaire? Ce n’est pas puéril. C’est un sentiment de possession. C’est du machisme structurel. Et c’est aussi l’insécurité », a-t-il déclaré

Fátima Bernardes a remué les réseaux sociaux en changeant accidentellement le nom de son petit ami, Túlio Gadêlha, par celui de son ex-mari, William Bonner, dont elle s’est séparée après 26 ans de mariage, lors d’un live avec Fábio Porchat. En plus des commentaires de nombreuses personnes anonymes, Anitta a fini par voler la scène lors du tournage: “C’est parce qu’elle n’en avait que deux. Imaginez-moi, le raisonnement que je dois faire … Babado”. Et ce samedi (18), c’est Túlio lui-même qui a décidé de commenter la situation. “L’être féminin est définitivement un être plus évolué. Qu’est-ce qui fait qu’un homme adulte se sent offensé parce que son partenaire, par erreur, a prononcé le nom de son ex-partenaire? Ce n’est pas enfantin. C’est un sentiment de possession. C’est du machisme structurel. Et c’est aussi l’insécurité “, a-t-il évalué.

Fátima Bernardes remercie l’affection de son petit ami

Toujours sur Internet, Fátima Bernardes a remercié Túlio pour sa maturité, qui a 25 ans de moins qu’elle. “Mon amour ne grandit que pour ceux qui, comme vous, savent faire des lectures intelligentes des situations. Nous sommes en 2020, n’est-ce pas ???? Beaucoup de choses à évoluer”, a-t-il souligné. De nombreux fans et amis du député fédéral ont également applaudi ses paroles. “Félicitations pour l’homme que tu es, Tulio”, a écrit un adepte. “Ça y est! Cela montre à quel point votre relation a évolué”, a déclaré un fan. “La maturité n’est pas pour tout le monde … Vous êtes un spectacle”, en a encore vanté un. “Vous êtes génial! C’est pourquoi elle est avec vous”, a déclaré un autre. “Homão da fucking”, ont défini certains internautes.

Fátima et Túlio mettent en quarantaine ensemble

Remplissant l’isolement social pour aider à contenir la pandémie de coronavirus, Fátima Bernardes et Túlio Gadêlha cohabitent pendant cette période dans l’hôte du programme “Encontro”. “C’est presque un mariage. Il travaille, même à distance, donc il n’est pas toujours disponible, mais il fait aussi sa part”, a expliqué la mère des triplés Laura, Beatriz et Vinícius. Ensemble depuis 2017, mais gardant une relation à distance, comme le politicien vit à Recife, Fátima a détaillé la nouvelle routine du couple et a plaisanté en révélant que leur partenaire n’était pas très bon en cuisine. “Ce n’est pas mon fort, mais je tente ma chance”, s’amusa Túlio.

Le programme ‘Encontro’ revient à l’antenne lundi

L’horaire de sa programmation étant fortement modifié en raison de l’isolement social dû au Coronavirus, TV Globo a décidé de reprendre la diffusion de l’émission “Encontro”, dirigée par Fátima Bernardes, mais dans un nouveau format. À partir de lundi (20), l’attraction du matin sera diffusée tous les jours, à partir de 10 h 45, avec un seul invité sur la scène du programme, qui n’aura pas d’audience et n’aura qu’une équipe réduite. Les autres invités et attractions musicales participeront via des liens vidéo.

