Un ancien employé révèle qu’un joueur connaissait la restriction de la médecine en Russie

Dans une interview avec Esporte Espetacular, Cristiane Teixeira, une ancienne nounou dans la famille du volant Fernando, de Beijin Guoan, a révélé que le joueur et la femme savaient que la drogue qui avait provoqué l’arrestation du conducteur Robson Oliveira était interdite en Russie. La nounou, qui vit actuellement au Brésil, suit avec indignation le cas de l’ex-conducteur emprisonné depuis un an.

Robson Oliveira, conducteur du volant Fernando, a été arrêté en Russie et est accusé de trafic de drogue (Photo: Reproduction)

– J’ai pensé qu’il était tout simplement absurde pour Fernando de nier qu’il ne connaissait pas le médicament, car il avait eu une conversation avec sa femme, Rafaella. J’étais dans le salon en train de jouer avec leur fils quand il a dit que le médecin, un médecin du Spartak, ne pouvait pas passer la prescription du médicament, car ce médicament est interdit en Russie – a déclaré Cristiane.

Robson Oliveira est emprisonné depuis un an au pénitencier de Kashira, à 120 kilomètres de la ville de Moscou, en Russie. Il est accusé de trafic de drogue et de trafic de drogue, étant entré sans le savoir en Russie avec deux boîtes de Mytedon ou de chlorhydrate de méthadone.

Cristiane dépose une plainte devant le tribunal du travail contre Fernando et Rafaella, l’épouse du joueur. L’ex-nounou a révélé qu’au moins une fois, elle avait apporté des colis scellés à Rafaella, une destination de vacances en Europe, puis était allée ensemble en Russie.

La substance du chlorhydrate de méthadone est légalisée au Brésil, mais interdite en Russie. Il est utilisé pour traiter les héroïnomanes et est également utilisé pour traiter le diabète et la douleur chronique. Willian Farias, le beau-père de Fernando, était le propriétaire des médicaments dans la valise que Robson a apportée sans le savoir à Moscou. S’il est reconnu coupable, le conducteur encourt jusqu’à 20 ans de prison. Le rapport d’Esporte Espetacular a contacté l’avocat de la famille du joueur, mais a reçu une réponse par le biais du service de presse. Dans la note, la famille de Fernando réitère qu’elle ne savait pas que le médicament en question était interdit en Russie.

Consultez l’intégralité de la note officielle:

“A travers la note officielle ci-dessous, la famille du joueur Fernando apporte les précisions nécessaires au rapport d’Esporte Espetacular:

Nous réaffirmons que personne dans notre famille ne savait que le médicament en question était interdit en Russie. Si quelqu’un a autre chose à dire, il devra prouver la véracité d’une telle déclaration, sinon nous prendrons les mesures appropriées.

Depuis le début du processus, nous avons envoyé de l’argent pour aider Robson dans la prison, comme le montrent les reçus que nous avons. Nous n’avons cessé de faire ces dépôts que lorsque Robson a écrit une lettre de sa propre main refusant toute aide de notre part, y compris renoncer à l’avocat en Russie. Par la suite, il est revenu sur sa décision et nous sommes revenus pour financer le soutien juridique par le biais d’un contrat de coopération, qui reste en vigueur. Nous avons appris il y a quelques jours que Robson demandait également à nouveau un soutien financier dans la prison. Cette demande a déjà été acceptée et est mise à la disposition de vos avocats.

À aucun moment nous n’avons nié que le remède était celui de William, ni en Russie ni au Brésil. Malheureusement, pour la justice russe, cela ne change rien à la situation de Robson. Les modifications demandées par le Dr Olímpio dans le contrat de coopération ont été discutées et résolues d’un commun accord, à tel point que le document a sa signature.

Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais l’avocat de Robson au Brésil n’est pas autorisé à travailler à l’extérieur du pays, ni à visiter ou à avoir des contacts avec son client. Donc, nous comprenons qu’il n’y a aucune raison pour qu’Olímpio voyage chaque mois étant financé par nous, car cela n’a aucune interférence par rapport à la situation de Robson dans tous les domaines. Un nouveau professionnel a déjà été embauché en Russie, que le Dr Olímpio a lui-même choisi et payé par nous, qui fournit tout le soutien nécessaire à Robson.

Il convient de mentionner que l’avocat actuel, nommé Pavel, est le même qui était dans l’affaire au début et qui avait été licencié sous les allégations du Dr Olímpio à l’occasion qu’il ne veillerait que sur nos intérêts, alors qu’en réalité nous n’avions aucune participation à ses actions. décisions. Pour nous, le retour de Pavel dans l’affaire est éclairant dans le sens de prouver que nous essayons toujours d’offrir le meilleur à Robson.

Nous pensons qu’il est important de noter qu’il était étrange que Robson ait déclaré lors de la dernière interview qu’il ne recevait aucune aide de notre part, alors qu’il est clair que la vérité est différente. Il en va de même lorsque nous sommes critiqués par votre avocat au Brésil même au vu de ce qu’il nous demande. Nous tenons à faire comprendre à tout le monde que nous ne sommes pas du côté opposé et que nous continuerons de répondre à ce qui est exigé de nous de manière légale et officielle pour aider Robson.

Enfin, nous regrettons profondément l’état actuel de Robson et ne souhaiterions jamais être liés à ce problème. C’était une fatalité causée par une désinformation qui aurait pu arriver à n’importe qui, mais que beaucoup, nous ne comprenons pas pour quelles raisons, essaient de rendre les choses différentes. Il vaut la peine de réfléchir que s’il y avait une alerte des laboratoires sur les étiquettes des médicaments, tout cela pourrait être évité. Nous réaffirmons que nous continuerons d’essayer de faire ce que nous pouvons pour sortir Robson de cette situation dès que possible. Cependant, nous comprenons que, comme il s’agit d’une question énorme et extrêmement importante, le gouvernement brésilien devrait être plus efficacement impliqué dans l’affaire. Voici notre appel pour que cela se produise et pour que Robson soit libéré dès que possible. “

