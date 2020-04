Un autre spectacle! Sandy et Junior annoncent en direct et les célébrités célèbrent: «Trop heureux»

Sandy et Junior feront encore un spectacle ensemble! Les frères ont rompu leur promesse d’arrêter de se produire après la fin de la tournée ‘Our Story’ et libéreront leurs voix dans un live intime mardi prochain (21). L’annonce a remué le Web et généré des commentaires positifs parmi des personnes célèbres comme Thaeme, Sophia Valverde, Ticiane Pinheiro et bien d’autres. Découvrez-le!

Oui, il y aura Sandy et Junior en quarantaine! Les frères ont déplacé le web en annonçant un nouveau spectacle après un retour triomphal en 2019. Le duo, qui initialement ne se produirait plus après la fin de la tournée “Nossa História”, a rompu la promesse et se produira en direct mardi prochain (21) à 20 h sur YouTube. “En direct, les gars! (…) Allons-nous nous amuser ensemble et faire le bien?”, A célébré Junior Lima dans un post Instagram vendredi (17). La nouveauté a déplacé les réseaux sociaux qui ont droit à la célébration de plusieurs célébrités. Découvrez-le!

Les détails de Sandy en direct avec Junior Lima: «Comment tout a commencé»

Sandy a également célébré la nouveauté en partenariat avec son frère, Junior Lima. La chanteuse a prévenu que nous ne verrons pas de grosses productions et, en fait, un spectacle qui rappelle l’histoire de près de 20 ans du duo. “Moi et Junior Lima allons faire notre Live! Très intime et à l’intérieur, comment tout a commencé. De notre famille à la vôtre, avec beaucoup d’amour et de musique pour aider le plus de gens possible dans ce moment très délicat. (… ) Ce sera magnifique … Nous vous attendons! “, A souligné le chanteur avec le hashtag” Sandy and Junior at home “.

Le live de Sandy et Junior aura une fonction sociale: «Mer d’amour et de dons»

Tout comme le concert de Gusttavo Lima, le spectacle de Sandy et Junior aura un caractère social. La paire collectera des fonds pour aider les familles touchées par la crise des coronavirus. “Pour chaque réel que vous avez donné à Fome De Música pendant Live, la Fondation Casas Bahia versera un autre R $ 1. Nous remercions également notre fidèle partenaire ELO de s’être embarqué à nouveau avec nous dans cette mer d’amour et de dons”, a souligné le chanteur. et le frère a poursuivi: “Une invitation plus qu’acceptée au profit de nombreuses personnes qui ont besoin de notre aide.”

Célèbre a célébré le concert de Sandy et Junior. Découvrez!

L’annonce de l’émission au domicile de Sandy et Junior a secoué le Web et le monde des célébrités. Des célébrités comme Thaeme Mariôto, Vitória du duo Anavitória, Milton Guedes, Fernanda Rodrigues et bien d’autres ont célébré la nouveauté sur les réseaux sociaux. “J’ai déjà mon seau à glace. (Rires) J’adore! Félicitations pour la belle attitude”, ont déclaré Wanessa Camargo et Fernanda Gentil. “Je suis mort en quarantaine! Je suis prêt.” Les artistes ont soutenu l’initiative. “J’adore! Trop heureux”, ont célébré Ticiane Pinheiro et Sophia Valverde: “Ouais !!! Pour me souvenir d’un des meilleurs spectacles auxquels je sois jamais allé. Tu vas me manquer et chanter beaucoup avec toi”.

(Par Ana Clara Xavier)

