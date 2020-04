Un bébé de 16 jours est sauvé du virus – . Dallas (39)

Un bébé de 16 jours a passé COVID-19 aux Philippines, le plus jeune patient rétabli du monde, a rapporté jeudi le ministère de la Santé.

Kobe Manjares – du nom du joueur de balocest récemment décédé Kobe Bryant – est entré à l’hôpital pédiatrique national de Manille avec seulement cinq jours, où il a été testé positif pour le coronavirus et y a été traité pendant onze jours.

“Nous félicitons la brave équipe de soins de santé pour cet exploit”, a noté le ministère de la Santé sur son compte Facebook.

Le bébé a été libéré mardi dernier, lorsque son père a pu le ramener chez lui, et il a été licencié par l’équipe médicale qui l’a traité avec des affiches de “Kobe bat Covid” (Kobe bat Covid), comme on peut le voir dans le photos publiées par certains médias locaux.

Kobe est né en bonne santé le 12 avril, mais a dû être admis à l’hôpital cinq jours plus tard lorsqu’il a commencé à montrer des symptômes de fièvre et de toux.

“Quand je suis arrivé aux urgences, ils ont fait les tests. Le médecin m’a dit que je devais l’admettre s’il voulait que mon fils survive. J’avais très peur, mais il souffrait déjà, alors j’ai décidé de le laisser enfermé”, a expliqué son père Ronnel Manjares.

Les autorités sanitaires n’ont pas divulgué de détails sur la manière dont le bébé pourrait contracter le virus ou sur l’état de la mère.

Le sous-secrétaire à la Santé, Rosario Vergeire, a rapporté lors d’une conférence de presse que 25 bébés de moins d’un an avaient contracté COVID-19 aux Philippines, dont six sont décédés, mais la plupart se sont déjà rétablis. Le plus jeune patient coronavirus du pays en ce moment est un bébé de neuf jours à Cebu City.

Couple appelle leur nouveau-né Covid

Toujours aux Philippines cette semaine, un couple philippin a nommé leur nouveau-né Covid Marie au milieu de la pandémie, une inspiration qui vient dans le pays asiatique après qu’un autre couple en Inde a baptisé leurs jumeaux Covid et Corona.

Le couple philippin a déclaré avoir nommé leur fille née au milieu de la quarantaine car ils sont convaincus que sa naissance apportera “espoir” et “optimisme” dans un monde assiégé par la pandémie de COVID-19, selon les médias locaux.

John Tupas, un conducteur de tricycle de 23 ans, et Colline Tabesa, 20 ans, ont déclaré à la presse qu’ils souhaitaient que Covid Marie – née le 13 avril dans la ville de Bacolod – devienne médecin à l’avenir.

Début avril, un couple de l’État indien du Chhattisgarh a également trouvé l’inspiration dans la pandémie pour choisir le nom de leurs jumeaux nouveau-nés – un garçon et une fille – Corona et Covid.

“La livraison a été très difficile au milieu de la quarantaine et mon mari et moi voulions que cette journée soit mémorable”, a déclaré à l’agence de presse locale Press Trust of India, mère Preeti Verma, 27 ans.

La semaine dernière, un autre couple indien, dans l’état de l’Uttar Pradesh, a choisi le nom Sanitiser (désinfectant, en anglais) pour appeler son nouveau-né, comme moyen de “contribuer” à la lutte contre la pandémie.

“Le désinfectant est le meilleur moyen dont nous disposons pour nous protéger contre la contamination par le coronavirus”, a déclaré son père, Omveer Singh, à la publication locale Deccan Herald.

