Un couple de médecins lutte contre le coronavirus et tente de réconcilier la vie avec les mères et les enfants

SÃO PAULO – Il est responsable des soins intensifs de l’un des principaux hôpitaux de référence de São Paulo pour les cas de covid-19 et vous vous voyez dans le drame d’avoir les 30 lits occupés. Elle travaille dans la salle d’urgence, recevant ceux qui arrivent effrayés, malades, peur d’avoir le nouveau coronavirus.

Jaques Sztajnbok, 54 ans, et Fabiane El Far Sztajnbok, 47 ans, se sont rencontrées à l’Instituto de Infectologia Emílio Ribas lorsqu’elle était résidente. Jaques, déjà chef de l’unité de soins intensifs, l’a aidée à publier un document sur les implications observées dans l’épidémie de rougeole survenue en 1997 dans la capitale. On peut dire que c’est la rougeole qui a réuni le couple.

Mais l’expérience de cette épidémie et d’autres épidémies n’a pas été suffisante pour les préparer à ce à quoi ils sont confrontés aujourd’hui. Depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé São Paulo, le couple en a vu très peu. Jeudi dernier, lorsqu’ils ont parlé du rapport, après 21 heures, ils ne s’étaient vus que très rapidement le matin. Elle rentrait chez elle après le quart de travail qu’elle avait fait à l’aube quand il est parti pour l’hôpital.

En peu de temps ensemble, ils partagent les «visions différentes mais confluentes» de la même urgence, telle que définie par Fabiane, tout en essayant d’établir un climat de tranquillité pour leurs enfants – Daniel, 10 ans, et Ana Beatriz, 12 ans – et aussi des stratégies pour aider leurs mères, déjà âgées. “L’une des nombreuses cruautés de cette épidémie, c’est qu’elle a fait la plus grande preuve d’amour que nous puissions leur donner, c’est de les condamner à la solitude. Un des maux qui accompagnait le covid-19”, filososa Jaques.

Mais les deux se portent très bien. La mère de Fabiane envoie des messages aux enfants jouant qu’elle marche. “Elle enfile un maillot de bain et va bronzer sur le balcon, mais leur écrit en disant qu’elle va à la plage. Puis elle prend un manche à balai, va dans une pièce où elle a un tapis roulant et dit qu’elle va au gymnase”, dit-elle le docteur. La mère de Jaques a gagné au revoir aux enfants quand toute la famille est passée devant sa maison.

“Et nous y faisons face. Et ils nous appellent toujours pour répondre aux questions, pour répondre aux questions de leurs amis. La recherche d’informations sur la pandémie les divertit également”, dit-il.

Le couple trouve encore du temps pour étudier les dernières avancées de la maladie. Ou plutôt, Jaques lit les derniers articles parus et raconte à Fabiane ce qui est le plus intéressant. “C’est le médecin le plus intelligent que je connaisse”, s’amuse le médecin en se moquant de son mari.

Emílio Ribas a atteint la capacité de soins intensifs cette semaine et Jaques a commencé à faire face au dilemme de ne pas pouvoir recevoir de nouveaux patients jusqu’à ce que de nouveaux lits soient créés. Mais les ordres n’arrêtaient pas d’arriver. Ce matin-là, Fabiane a reçu 40 demandes d’emploi du système de santé.

Cela augmente beaucoup. Avant, la normale sur mon quart de travail était une, deux ordres “, explique le médecin, qui travaille 12 heures tous les mercredis soirs et 24 heures sur 24 un dimanche par mois.

Avec une porte ouverte, l’hôpital aide également ceux qui arrivent seuls, à la recherche d’aide, en tant que patient séropositif – Emílio Ribas est une référence pour le traitement de la maladie – qui sont arrivés avec des difficultés respiratoires. “Il venait de perdre son père, soupçonné de covid-19, cette nuit-là. Sa mère était aux soins intensifs et il avait aussi des symptômes. Il est allé à Emílio Ribas parce qu’il était toujours là et nous avons réussi à l’envoyer aux soins intensifs”, dit-il. Fabiane.

Le couple échange des informations sur ces patients croisés et partage les connaissances acquises. “Bien que ce soit un poste très surchargé, être à la tête de l’USI est également un poste privilégié parce que nous apprenons chaque jour. Chaque jour est un nouveau défi et, comme il n’y a pas de thérapie établie, nous vivons des situations semi-expérimentales, dans lesquelles, sur la base des résultats, nous ajustons le service “, explique Jaques.

Pour les deux, il y a de petites victoires qui, au final, malgré toutes les difficultés croissantes, les laissent satisfaits, avec un sentiment d’accomplissement. “Hier (mercredi), nous avons réussi à extuber une femme de 71 ans qui avait une énorme chance de ne pas bien faire. Elle a passé 14 jours sous respirateur, mais elle a bien fait. C’est un résultat qui fait que tout le sacrifice en vaut la peine”, explique l’intensiviste.

Mais l’originalité de la situation est également effrayante. “Un patient de 22 ans et un patient de 78 ans sont en même temps aux soins intensifs. Et ce n’est pas nécessairement le plus âgé qui est celui qui a la condition la plus grave. Les deux sont mauvais. Statistiquement, la probabilité de décès est plus élevée chez les personnes âgées et les patients avec des comorbidités. , mais cela ne signifie pas que d’autres populations sont immunisées. Ce n’est certainement pas un rhume “, dit-il.

“Et cela a l’aspect qui rend la situation encore plus grave, c’est que cette maladie a un énorme potentiel d’infecter le professionnel de la santé. Nous travaillons à Emílio Ribas en tant que centre de référence dans l’épidémie de fièvre jaune, qui a eu des cas très graves, mais personne là-bas maintenant nous ne sommes même pas sûrs que les personnes infectées par covid-19 soient vraiment immunisées “, explique Jaques, qui est hospitalisé depuis 28 ans.

Lorsqu’ils rentrent chez eux, cependant, ils essaient de mettre leurs soucis de côté et de mettre les enfants en sécurité. “Ils comprennent que les parents sont médecins, c’est notre vie, et ça me soulage, car je sais qu’ils sont calmes. Et maintenant on voit qu’ils sont fiers de nous. Les amis de l’école demandent si nous allons bien”, rapporte Fabiane. “Nous expliquons qu’il est possible pour maman ou papa d’acquérir et nous réfléchirons à la façon dont nous vivrons.”

