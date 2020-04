Un député de Bolsonarista déclare que le tribunal du STF est «communiste»

BRASÍLIA – Le jour où la Cour suprême fédérale (STF) a ouvert une enquête pour enquêter sur l’organisation de manifestations anti-démocratiques dimanche dernier, le député fédéral Bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) a appelé à manifester pour défendre le président Jair Bolsonaro et a déclaré que la Cour suprême était “communiste”.

“Ma pensée est la suivante: sortez de vos maisons … Si Augusto Aras, procureur général de STF vient …” Ah, je vais enquêter sur les députés qui appellent les gens dans les rues … “La pandémie est un rideau de de la fumée “, a-t-il déclaré devant le Congrès national, où il a participé à un acte religieux en défense du président Jair Bolsonaro.

Le député fédéral Daniel Silveira (PSL-RJ) participe à un acte religieux devant la Chambre des députés

Photo: Lecture / Facebbok / Estadão Content

“Il y en a beaucoup là-bas (pointe le Congrès derrière lui) qui ont la queue collée au STF, qui est communiste, qui ne s’attendait pas à ce que le président assume la présidence”. Le député était recherché pour le rapport, mais n’a pas commenté.

Le membre du Congrès a indiqué qu’il avait quitté Rio de Janeiro, sa base électorale, à 15 heures lundi. Selon lui, il a voyagé en voiture pendant 15 heures à Brasilia pour participer à l’acte religieux. Dans l’émission diffusée en direct à ses partisans, dans laquelle les gens semblent prier debout et à genoux, le député défend la théorie du complot du Congrès contre Bolsonaro.

“Le Brésil, évidemment, pour la corruption, qui a vilipendé le peuple chaque année, en a profité pour faire cet écran de fumée ici au Congrès pour mettre fin au président. Donc ma pensée est: soutenir le président. Il a besoin de vous. Ce gars qui vous avez soutenu les élections, qui vous armait, c’est le même gars, mais maintenant il est un peu seul “, a-t-il dit.

Dimanche dernier, le président Jair Bolsonaro a participé à une manifestation à Brasilia, marquée par des banderoles et des slogans contre le Congrès et en faveur d’une intervention militaire. Ce mardi, le ministre Alexandre de Moraes, du STF, a décidé de donner suite à la demande du procureur général de la République, Augusto Aras, et a ouvert une enquête pour enquêter sur “des faits en thèse criminelle” impliquant l’organisation d’actes antidémocratiques.

Voir aussi:

Coronavirus: les Américains défient également l’isolement et accusent la «conspiration»

.