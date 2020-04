Un enfant qui a survécu au cancer décède après la bataille contre COVID-19 – . Miami (51)

Jackie Paisano, la plus jeune d’Aurora qui a remporté la bataille contre une tumeur au cerveau diagnostiquée à 18 mois, est décédée ce lundi 20 avril à l’hôpital pour enfants de cette ville, à l’âge de 16 ans, après avoir été infectée par le coronavirus.

Cela a été confirmé à . Denver par sa mère, Roxanne Paisano, qui l’a accompagnée tout au long de sa vie, qui a toujours été liée aux hôpitaux et aux salles d’urgence pour ses multiples séquelles, après l’opération qu’elle avait subie au cerveau en 2011. pour vaincre le cancer qu’il a souffert de ses premiers mois de vie.

Little Jackie a participé aux Jeux olympiques spéciaux

du Colorado, où il y avait plus de 15 000 athlètes en compétition.

Jackie est une survivante du cancer. Depuis les

18 mois, il avait une tumeur au cerveau et pendant de nombreuses années, nous avons vécu à l’hôpital

Elle a subi une scoliose l’année dernière et s’est bien rétablie. Mais

une semaine a commencé avec des symptômes de COVID-19 et bien qu’au départ les médecins

ils pensaient qu’il faisait froid puis nous avons confirmé que Jackie avait le

coronavirus », a assuré la mère du mineur à . Denver dans une interview

Dimanche 19 avril.

Une jeune participante aux Jeux olympiques spéciaux se bat pour sa vie après avoir reçu COVID-19. Ce n’est pas sa première bataille, car il est également un survivant du cancer.

Pour le moment, aucun autre membre du

Jackie a reçu un diagnostic de COVID-19.

.