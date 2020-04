Un geste silencieux d’amour et de solidarité à Rio

La pandémie de coronavirus s’est révélée, d’une part, une source de solidarité avec de multiples gestes d’accueil dans tout le Brésil. À Vista Alegre, un quartier de la zone nord de Rio, par exemple, les résidents ont placé une bibliothèque avec trois étagères sur le trottoir à l’usage des donateurs et des nécessiteux.

Cela fonctionne comme ceci: ceux qui ont des conditions y laissent des kilos de denrées non périssables. Celui qui traverse des difficultés, avec rien ou peu à manger, y va et prend une partie de ce qui est exposé.

Une action dans le quartier de Vista Alegre, à Rio, rassemble des voisins désireux d’aider ceux qui ont besoin de nourriture

Photo: Divulgation

L’expérience appartient aux résidents de Rua Vereador Alexandrino Soares et elle a porté ses fruits. Ses créateurs préfèrent l’anonymat et espèrent que l’idée se répandra ailleurs.

Au-dessus de l’étagère en plastique, une affiche donne le ton de la campagne. “Si vous le pouvez, laissez-le; si vous en avez besoin, prenez-le.” L’initiative a été annoncée sur les réseaux sociaux et a été bien acceptée par plusieurs voisins, attentifs à la tâche de toujours remplacer certains aliments afin qu’ils soient disponibles pour ceux qui souffrent d’un manque d’approvisionnement.

Parmi les employés, il y a ceux qui sont émus d’apprendre l’importance du peu qu’ils offrent. Dans les messages virtuels du groupe qui a créé la campagne, le souci des autres est évident, principalement en raison des conséquences de la crise sanitaire.

“Si vous habitez à Vista Alegre ou dans le quartier et que vous voulez faire une différence dans la vie de ceux qui souffrent le plus, vous pouvez laisser votre don”, demande le texte de divulgation, qui appelle à la participation du plus grand nombre possible de supporters.

