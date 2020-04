Un juge décrète la liberté des migrants vulnérables au Mexique – . Miami (51)

MEXIQUE – Un juge fédéral a ordonné la libération des migrants détenus au Mexique et vulnérables à la contagion par le coronavirus et a demandé aux autorités de leur accorder un séjour temporaire.

Plus d’une quarantaine d’organisations ont promu un procès d’amparo contre les autorités pour protéger la santé des migrants et des demandeurs d’asile.

Selon la résolution du magistrat Arturo Israël Domínguez, il “fait face à une menace sérieuse pour la santé publique” pour lequel il a demandé aux autorités compétentes “de libérer immédiatement les personnes détenues dans les postes d’immigration qui font partie d’un groupe vulnérable compte tenu du risque de contracter la maladie étudiée et d’opter pour d’autres mécanismes de suivi sur le territoire national ».

L’Associated Press a contacté le National Immigration Institute pour connaître sa position sur la résolution et n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Dimanche soir, le Mexique avait détecté 8 261 cas positifs de coronavirus, avec 686 décès.

Les autorités sanitaires accordent une attention particulière à la prison de Cuautitlán et à une autre dans le Yucatan où des foyers ont été signalés.

Domínguez, du tribunal de première instance en matière administrative de Mexico, a également demandé que des droits de séjour temporaires soient accordés, y compris l’accès aux soins de santé et aux prestations sociales, ce qui implique que toutes les personnes en situation de migration ont un accès garanti à santé et figurent dans les réponses nationales visant à prévenir et à atténuer la transmission du virus.

En outre, le juge a ordonné que des protocoles efficaces de prévention sanitaire soient mis en œuvre dans les centres de détention et que des mesures soient prises pour détecter les positifs probables du nouveau coronavirus.

Il leur a également demandé de continuer à effectuer des inspections garantissant le respect des droits de l’homme des migrants et de leur fournir les instruments juridiques, politiques ou administratifs nécessaires pour s’y conformer.

.