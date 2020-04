Un nouveau rapport sur le corps indique que le capitaine Adriano a été abattu à au moins 1,5 mètre

RIO – Un nouveau rapport d’expert, maintenant produit par l’Institut médico-légal (IML) de Rio, dans le corps d’Adriano da Nóbrega, tué par la police militaire à Bahia en février, montre que l’ancien Premier ministre a été abattu d’au moins un mètre et demi-distance et avait des fractures dans les côtes compatibles avec les coups de feu. Le résultat publié mardi confirme l’analyse de l’IML bahianais.

Obtenu par Rede Globo, le document indique également qu’Adriano, un milicien qui a fui Rio depuis plus d’un an, est peut-être décédé des suites de blessures cardiaques et pulmonaires causées par deux coups de feu. En raison de l’état décomposé du cadavre, il est impossible de déterminer avec certitude ce qui a causé la mort, ont déclaré des experts.

Nóbrega a été nommé l’un des chefs de l’Office du crime, une milice qui domine les communautés de Muzema et Rio das Pedras, également spécialisée dans les homicides sur ordonnance. Le gang a été rejoint par Ronnie Lessa, un ancien Premier ministre arrêté pour avoir tué la conseillère Marielle Franco et le conducteur Anderson Gomes en mars 2018. La mère de Nóbrega, Raimunda Veras Magalhães, et l’ex-femme Danielle Mendonça da Costa était conseiller du sénateur Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ), alors qu’il était député d’État à Rio.

Selon le rapport, un projectile a frappé Nóbrega dans la poitrine gauche et est retourné dans le cou, laissant derrière lui. Une autre photo a été prise de haut en bas, dans la région de la clavicule droite. Les experts ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe de blessures violentes, même dans la région sexuelle, les mains, les pieds et la bouche. Les tirs, selon l’expert, étaient compatibles avec le calibre IA2 556 et avec le fusil 7.62. Le corps avait une lésion dans la région frontale (front) produite de son vivant. Prétendant ignorer “la dynamique de l’événement”, les experts n’ont pas pu confirmer si une brûlure dans la région thoracique était causée par le canon chaud d’une arme à feu.

Proximité

Sur recommandation de Flávio, Nóbrega a reçu la médaille Tiradentes, la plus haute distinction de la législature Fluminense, en 2005. Il était en prison, accusé d’homicide, mais a fini par être libéré. Le président Bolsonaro, alors député fédéral, a défendu le policier pour sa mort, affirmant qu’il avait tué un trafiquant de drogue. À la présidence, il a déclaré que lorsqu’il a été honoré par son fils, Nóbrega était “un héros”.

Lorsque Nóbrega a été tué, Flavio a protesté. Il a dit, comme son père, que l’ex-Premier ministre avait été torturé et tué lors d’une opération de “gravure de fichiers”, qui aurait été promue par un gouvernement PT, celui de Bahia. Le gouverneur Rui Costa a répudié les accusations en termes durs. Flávio a même montré sur Internet une vidéo avec des images d’un corps soi-disant d’Adriano avec ce qu’il a dit être des marques de torture. Mais il n’a pas été possible de dire avec certitude que le corps était un ex-PM. Les blessures n’étaient pas compatibles avec celles du cadavre de l’ancien responsable et le lieu de tir n’était pas compatible avec l’IML de Bahia, selon les autorités locales.

