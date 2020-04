Une Alhambra remarquablement différente

Icône touristique de l’Espagne, la fermeture de l’Alhambra en raison de la pandémie de coronavirus est sans précédent

Le rythme lent de l’eau dans les fontaines et le chant des oiseaux rompent le silence des Alhambra à Grenade, le complexe monumental le plus visité de Espagne, qui est également mis en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Alhambra Il a fermé ses portes le 13 mars et les réseaux sociaux sont devenus une fenêtre ouverte aux visiteurs et un lieu d’échange de souvenirs et de curiosités de promenades dans ses palais et jardins.

A l’occasion de Journée internationale des monuments, son conseil d’administration a lancé une journée portes ouvertes virtuelle pour profiter de ce patrimoine historique nasride qui reçoit plus de 2,76 millions de personnes chaque année.

Aussi, comme tout autre anniversaire en quarantaine, envoyez-lui des félicitations et célébrez un anniversaire qui, dans le domaine numérique, propose des questionnaires dans ses histoires ou fils de discussion sur Twitter, des propositions pour plonger pour ses curiosités, visiter certaines de ses chambres ou se souvenir de ses légendes.

Le monument retrouve son pouls au milieu de la pause grâce à la proposition #laAlhambraEnTuCasa, une initiative qui compile ces images d’un lieu de vie, plein de monde, majestueux et centenaire.

Alors que des espaces emblématiques comme le Patio de los Leones ou le de los Arrayanes, dans l’étang duquel certains canards ont même été aperçus ces jours-ci, attendent le futur retour du transfert de touristes, l’activité se maintient très bien grâce aux réseaux social officiel du monument, où ses gestionnaires encouragent les adeptes à participer à un jeu-questionnaire virtuel unique.

Vous êtes également invités à profiter des coins du Alhambra, évoquer son histoire et profiter de l’environnement en un clic, à travers les différentes ressources numériques proposées par le Conseil d’administration et ministère de la Culture, une manière alternative d’aborder la beauté de ce complexe de palais qui, comme tant de maisons ces semaines, garde ses portes fermées mais continue de prendre soin de lui de l’intérieur.

Icône touristique de l’Espagne, la fermeture du Alhambra produit du pandémie de coronavirus il n’a pas de précédent. Outre les deux jours fériés qu’il ferme chaque année (25 décembre et 1er janvier), il n’a été fermé qu’à deux reprises bien précises: en 1996 après une attaque du groupe terroriste ETA et suite à deux grèves en 2004 et 2010.

Mais alors que le temps s’arrête à l’extérieur de ses murs, un petit groupe d’employés à l’intérieur gardent leur pouls latent, attendant que des milliers de personnes reviennent dans ses coins.

La fermeture temporaire coexiste de nos jours avec le travail d’un personnel essentiel pour garantir l’entretien, la propreté et la sécurité d’un environnement patrimonial imprégné de siècles d’histoire.

Pour l’entretien du complexe monumental, il y a des employés spécialisés en plomberie, jardinage, maçonnerie, menuiserie, électricité et maçonnerie qui revoient périodiquement les différentes zones de gestion et évitent les situations qui pourraient conduire à un problème de conservation.

Avec les mesures de sécurité et d’hygiène établies par la législation sur la prévention des risques professionnels et notamment pour la COVID-19En plus d’inspecter les fontaines, les piscines, les installations électriques et les systèmes d’évacuation et d’assainissement, des tâches de nettoyage sont effectuées pour les réseaux, les distributeurs et les drains dans un environnement où l’eau a toujours joué un rôle majeur.

De même, les arrosages essentiels sont maintenus pour préserver le bon état de tous les jardins du monument, y compris les lits de semences, car malgré l’arrêt arrêté dans tout le pays par le gouvernement, le printemps n’attend pas et son cours naturel se poursuit.

