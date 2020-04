Une enquête sur l’usage de drogues à Bahia après le décès d’un médecin par un coronavirus

SALVADOR – Le Département de la santé de l’État de Bahia (Sesab) ouvrira une enquête pour déterminer si l’hydroxychloroquine et l’azithromycine prescrites au médecin diagnostiqué avec un coronavirus décédé lundi à Ilhéus, dans le sud de Bahia, sont issues du stock de l’hôpital régional Costa do Cacau ou une pharmacie de manutention. Le cardiologue Rafael Klecius, qui a signé l’ordonnance pour les médicaments, pourrait être licencié ou averti, comme il l’a dit au État le secrétaire du portefeuille, Fábio Villas Boas.

La prescription a été délivrée à Gilmar Calasans Lima, 55 ans, jeudi, et a indiqué l’utilisation d’un comprimé d’hydroxychloroquine toutes les 12 heures pendant cinq jours, associé à une dose d’azithromycine pendant dix jours. L’efficacité des médicaments contre covid-19 n’a aucune preuve scientifique. “Je ne sais pas s’il était sûr de l’efficacité de l’utilisation, car il ne me l’a pas dit. Ce qui compte, c’est qu’il n’a pas fait l’automédication. Laercio Souza.

L’utilisation des médicaments a commencé avant même le résultat du test pour covid-19, publié seulement samedi. Gilmar était hypertendu et diabétique, selon Sesab, mais il avait une image contrôlée des maladies et, initialement, il avait de légers symptômes de l’infection virale. Lui et Rafael étaient collègues de travail à l’hôpital Costa da Cacau, géré par le gouvernement de l’État de Bahia.

L’aggravation s’est produite quatre jours après le début du traitement, lorsqu’il a été emmené aux urgences avec des signes d’arythmie, lundi matin. L’équipe médicale a tenté de le réanimer pendant 45 minutes, mais le cœur de Gilmar n’a pas réagi.

Le médecin, victime d’un arrêt cardiorespiratoire, est le premier professionnel de la santé tué par le coronavirus à Bahia, où 48 décès et 1 364 cas de maladie ont déjà été signalés, selon Sesab.

