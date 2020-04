Une étude américaine montre que l’hydroxychloroquine est inefficace contre le coronavirus

L’hydroxychloroquine, un médicament utilisé contre le paludisme et largement promu comme remède possible pour la covid-19, n’a montré aucune efficacité contre la maladie par rapport au traitement standard et a en fait été associée à plus de décès, selon les résultats publiés mardi. , 21 ans, de la plus grande étude de ce type jamais publiée.

L’analyse du gouvernement américain sur les traitements médicamenteux chez les vétérans du personnel militaire américain a été publiée sur le site Web du New England Journal of Medicine et n’a pas encore été examinée par d’autres chercheurs. Les scientifiques ont analysé les dossiers médicaux de 368 vétérans hospitalisés à travers le pays qui sont morts ou ont été libérés jusqu’au 11 avril.

Cette expérience avait plusieurs limites importantes, mais elle soulève un ensemble croissant de doutes quant à l’efficacité de ce médicament, dont le président Donald Trump et la chaîne Fox News sont parmi ses principaux sponsors.

Les taux de mortalité des patients recevant de l’hydroxychloroquine étaient de 28%, contre 22% pour ceux traités par le médicament associé à l’antibiotique azithromycine, une solution publiée par le scientifique français Didier Raoult, dont l’étude sur le sujet en mars a conduit à une augmentation intérêt mondial pour le médicament. Le taux de mortalité pour ceux qui n’ont reçu que des soins standard était de 11%.

L’hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, était plus susceptible d’être prescrite aux patients souffrant d’affections plus graves, mais les auteurs de l’étude ont constaté que l’augmentation de la mortalité persistait même après l’ajustement statistique des taux d’utilisation.

Des recherches antérieures ont montré que le médicament est risqué pour les patients souffrant de certains problèmes d’arythmie et peut provoquer des évanouissements, des convulsions ou, parfois, un arrêt cardiaque dans ce groupe de patients.

Les États-Unis sont aujourd’hui l’épicentre mondial de la pandémie de coronavirus, avec plus de 44 800 morts et plus de 820 000 infectés. / .

Voir aussi:

De marcheur, un vétéran de la guerre de 99 ans recueille des millions pour la santé publique britannique

.