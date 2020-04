Une étude de Ramon Llull montre que 4 personnes sur 5 ont reçu de fausses informations sur le coronavirus

La désinformation C’est devenu un phénomène très dangereux, plus au milieu d’une urgence sanitaire mondiale due à la coronavirus. Une enquête menée par le groupe de recherche Digilab à l’Université Ramon Llull a mis des données sur certains facteurs. Des données qui nous permettent de savoir dans quelle mesure les répondants considèrent qu’ils reçoivent des contrefaçons et comment ils y réagissent. La recherche, qui analyse la consommation d’informations pendant la détention, a été réalisée entre le 3 et le 10 avril sur un échantillon de 1 220 personnes dans toute l’Espagne.

Au sein de la section dédiée à la désinformation, les premières données qui se reflètent sont les suivantes: 80,3% des personnes interrogées estiment avoir reçu fausses informations ou douteux sur le coronavirus.

Où sont les faux reçus

Une grande majorité pense qu’ils reçoivent des canulars et il existe également des données sur les canaux par lesquels ces mensonges sont reçus. Plus de la moitié des applications de médias sociaux et de messagerie. Et, dans cette catégorie, la plupart WhatsApp comme la route principale par laquelle les contrefaçons arrivent. Près de 70%.

Recherche Digilab (Universitat Ramón Llull): «La consommation d’informations pendant l’enfermement par le coronavirus: moyens, désinformation et mèmes»

Il y a plus de souci maintenant qu’avant l’internement pour vérifier la véracité

Avec ce scénario, les chercheurs ont détecté un changement de comportement. Il y a plus d’inquiétude maintenant qu’avant l’internement pour savoir si ce que nous recevons est vrai.

73,5% répondent qu’ils vérifient les informations qu’ils reçoivent pour savoir si elles sont vraies ou non. Et derrière cela, selon les chercheurs, il y a une raison: nous parlons de santé, d’aspects qui nous touchent directement. Dans le programme «El Objectivo» du 26 avril, Pere Masip, professeur à l’université Ramon Llull, a expliqué l’interprétation de ces données.

Près de 35% reconnaissent qu’ils vérifient fondamentalement les informations quand elles les concernent directement (…) Maintenant, nous vérifions plus souvent parce que la vie va bien pour nous. Pere Masip, professeur à l’Université Ramon Llull

Partage de faux

Une autre clé que l’étude montre est dans quelle mesure les canulars sont partagés. Selon les experts qui ont réalisé cette enquête, plus de gens disent qu’ils ne partagent pas, dit 71,9%. Le pourcentage de ceux qui le reconnaissent est très faible, 6%.

Bien qu’il y ait ceux qui reconnaissent que c’est le cas, plus de 26%, mais parce qu’ils ne savaient pas que ce qu’ils partageaient était un faux. Et c’est, selon les chercheurs, l’un des principaux problèmes. Comme expliqué Pere Masip, les gens “deviennent un amplificateur sans se rendre compte que ce qu’ils font aggrave le problème, ils le font de bonne foi”, mais en réalité ils partagent quelque chose qui ne va pas et a des conséquences.

Il est donc important de ne pas partager si nous ne sommes pas sûrs que ce soit vrai.

Sources:

-Digilab research (Universitat Ramón Llull): “La consommation d’informations lors de l’enfermement par le coronavirus: moyens, désinformation et mèmes”