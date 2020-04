Une jeune femme ne rencontre jamais son nouveau-né après avoir perdu la bataille contre le coronavirus – . Dallas (39)

La joie à l’arrivée du bébé d’une jeune maman s’est terminée par un cauchemar pour une famille à Chicago.

Eli Solano, une jeune fille de 26 ans, a perdu sa bataille ce jeudi contre COVID-19, quelques jours après avoir donné naissance à son fils, selon sa famille.

“J’ai entendu quand ils ont dit son numéro de chambre et l’alarme et je savais qu’elle lui disait au revoir”, se souvient Mauricio Solano, le frère de la victime.

Son frère assure que l’épreuve d’Eli a commencé le 26 mars quand il a commencé à ressentir certains des symptômes de COVID-19.

Six jours plus tard, Eli s’est rendue à l’hôpital AMITA Health Saints Mary and Elizabeth à Chicago, selon la famille, pour une échographie.

“Un rendez-vous qui prend généralement environ 40 minutes s’est transformé en une césarienne d’urgence et trois jours à l’hôpital, c’est là que tout a commencé”, a déclaré Solano. “Ils ont fait le test et le résultat est positif.”

Après l’accouchement d’urgence, la jeune femme a été renvoyée à la maison mais n’a pas pu tenir son bébé car elle était porteuse du virus.

“Après une semaine, elle a recommencé avec des problèmes respiratoires et avec des pieds extrêmement enflés, elle a même perdu la sensation et était capable de marcher”, a-t-elle poursuivi.

La jeune femme a été hospitalisée en urgence au Loyola Medical Center de Chicago où elle est restée 12 jours jusqu’à sa mort.

«Cela a été très fort. Nous essayons de rester ensemble. Elle nous a malheureusement quittés mais nous a rapprochés. Nous devons être forts et unis pour ce bébé qui nous a quittés », a ajouté le frère.

La famille Solano n’a pas non plus pu rencontrer le petit Adrian depuis qu’elle a été testée positive pour le coronavirus.

Ils espèrent que l’histoire d’Eli sensibilise aux dangers de COVID-19.

.