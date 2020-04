Une mutinerie sanglante laisse des morts dans une prison au Pérou – . Miami (51)

LIMA – Au moins trois personnes

est décédé lundi lors d’une émeute qui a éclaté dans la prison de Miguel Castro

Castro, à l’est de Lima, pour protester contre la contagion de COVID-19 entre les

population carcérale, après la mort de deux détenus dimanche dans cette

prison prétendument à cause du virus.

Le chef de l’Institut national

Le pénitencier (INPE), Gerson Villar, a déclaré à América Noticias que “le

protestation a été générée exactement dans six pavillons, il y a eu

intervention de la police et j’ai été informé qu’il y a trois morts. “

“Le

cause de leur mort “, a ajouté l’administration pénitentiaire quelques heures plus tard.

du début de la manifestation, qui a été répétée ces derniers jours dans plusieurs

les prisons du pays.

Détenus de divers

les salles de prison ont brûlé des matelas et d’autres objets, en plus de grimper dans

les fenêtres qui mènent à un rond-point interne pour accrocher des affiches avec leur

selon des images publiées dans les médias locaux.

Quelques heures plus tôt, Villar a déclaré au RPP

Nouvelles que les détenus se sont révoltés pour demander l’extension des crimes

qui sera considéré pour obtenir la libération, à travers les grâces

présidentielle que l’exécutif accordera à la suite de l’urgence sanitaire.

La population carcérale

bénéficiera avec environ 3000 pardons est principalement celui des personnes âgées,

et les femmes enceintes ou avec des enfants de moins de trois ans, en plus de celles qui sont

sur le point de purger leur peine.

De plus, les mutins

réclamé des médicaments pour traiter le coronavirus, raison pour laquelle

L’INPE a acquis 200 000 comprimés d’azithromycine pour les distribuer dans le

sanctions au niveau national, a déclaré Villar.

L’autorité a confirmé que deux

détenus sont décédés dimanche dans la prison de Castro Castro, l’un des plus

villes du pays, et que les corps ont été déplacés par l’équipe

destiné au ministère de la Santé pour ce travail.

Il a ajouté qu’il est présumé que

les décès étaient dus au virus, mais cela doit être déterminé par le

spécialistes car à l’INPE “nous n’avons pas la capacité de faire

tests “à une population de 97 500 détenus dans tout le pays.

En outre, il a indiqué qu’il existe d’autres

cinq détenus qui ont été évacués en raison de leur état de santé et qui se trouvent au

En attendant de connaître les résultats des tests pour exclure le virus.

L’autorité pénitentiaire

a signalé que l’émeute est déjà sous contrôle, après la police nationale

il est entré avec les gardiens de prison et ils ont récupéré l’ordre avec l’utilisation de

gaz lacrymogène.

“Ils vont juste entrer

pavillon pour vérifier le statut des détenus “, a ajouté M. Villar.

station de radio.

Le nombre d’infections du

la pandémie au Pérou s’élève à 28 699 cas, tandis que les décès ont augmenté

Ce lundi à 782, la majorité s’est inscrite à Lima et Callao.

