Une piste de course dans le Dakota du Sud prévoit un événement avec 700 spectateurs, même si le gouverneur a averti les fans de ne pas y aller.

Pourquoi Trump appelle-t-il à la désobéissance civile? 2:27

(.) – Des centaines de personnes prévoient d’assister à deux grandes courses automobiles au cours du week-end dans le Dakota du Sud, mais le gouverneur Kristi Noem a averti que ce n’était pas une bonne idée au milieu de la pandémie.

Jefferson’s Park Jefferson Speedway a tweeté que les 700 billets avaient été vendus pour la course aux Championnats nationaux Open Wheel, prévue pour ce samedi. Toujours à Jefferson, New Raceway Park a déclaré sur Facebook, lundi, que 310 de ses 500 billets ont été vendus, pour une course dimanche.

REGARDEZ: Le gouverneur de Géorgie rouvrira certaines entreprises dès vendredi; d’autres États ont des plans similaires

Les deux pistes ont publié que tous ceux qui se rendent à ces événements devraient porter un masque facial, mais le CDC a déclaré que pour éviter la transmission du nouveau coronavirus, les gens devraient rester à au moins deux mètres des autres personnes, ne pas se rassembler en groupes évitez les endroits surpeuplés et évitez les rassemblements de masse.

Le gouverneur Noem a été critiqué pour avoir refusé d’émettre un ordre obligatoire pour que les Dakotans du Sud restent chez eux, même après une épidémie de coronavirus dans une grande usine de transformation du porc de son état. Le Dakota du Sud a signalé 1 755 cas et huit décès, et l’épidémie du transformateur de viande a soulevé des questions sur l’approvisionnement alimentaire du pays.

Cependant, il a publié un décret suggérant que les Dakotans du Sud pratiquent la distance physique. Mardi, lors d’une conférence de presse, on a demandé à Noem ce qu’il pouvait faire avec la grande foule lors des courses.

REGARDEZ: alors que Facebook annule des événements, Starbucks évalue comment rouvrir

“Je peux encourager les gens à ne pas y aller. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour eux de participer “, a déclaré le gouverneur. «Je recommande toujours de suivre les plans que j’ai établis pour le Dakota du Sud, où nous ne nous réunissons pas en groupes de plus de 10 et que les gens continuent la distance sociale; s’ils ne se sentent pas bien, restez à la maison et lavez-vous les mains fréquemment. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait faire quelque chose de plus fort pour empêcher les gens d’assister aux courses, Noem a dit qu’il encouragerait les gens à ne pas y assister.

Le comté ne peut pas non plus éviter l’événement. Noem a déclaré lors de la conférence de presse que la législation visant à étendre le droit des villes à interdire les comtés de ce type aux comtés n’a pas été adoptée.

“Il n’y a aucune loi que nous enfreignons en ouvrant cette piste en ce moment”, a déclaré Steve Kiraly, propriétaire de New Raceway Park, à l’affilié de . KCAU. Kiraly a déclaré qu’elle espérait établir une tendance pour des pratiques sûres pour les sports de plein air pendant l’été.

“Le problème avec cet état d’esprit est que votre empreinte lors d’un événement comme celui-ci n’est pas seulement sur la bonne voie”, a déclaré Jeremy Harkness, un résident du comté d’Union, à la station. “Il va y avoir des gens qui s’arrêteront pour faire le plein d’essence ou aller aux toilettes et toucher une poignée ou une balustrade et d’autres choses, et qui pourraient par inadvertance exposer facilement quelqu’un.”

.