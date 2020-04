Une réponse internationale est nécessaire pour prévenir jusqu’à 1 milliard de cas de covid-19 dans des pays en crise comme la Colombie, le Venezuela et le Salvador, selon l’IRC

Comment le coronavirus affecte-t-il votre poche? 6:37

(. espagnol) – La pandémie de coronavirus a aggravé les crises préexistantes dans plusieurs pays et pourrait laisser un solde tragique de 1 milliard de cas infectés et jusqu’à 3,2 millions de décès, selon l’International Rescue Committee (IRC) dans son dernier rapport. .

Parmi les 34 pays en crise qui distinguent l’IRC, il y a la Colombie, El Salvador et le Venezuela.

«Nous faisons face à une crise mondiale, mais avant qu’il n’y ait eu d’autres crises humanitaires. Cela ne signifie pas qu’avec le covid-19, ils se sont arrêtés, et nous ne pouvons pas supposer que tous les pays ont la capacité de répondre en utilisant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », explique Meghan López, directeur régional de l’Amérique, à . en espagnol. Latina pour IRC.

L’IRC a trouvé ces chiffres effrayants sur la base des données de l’Imperial College de Londres et de l’OMS. “Ces chiffres sont excellents car ils examinent la structure par âge, la taille des ménages, les contacts sociaux et les taux de contagion”, explique López.

Ils prennent également en compte des facteurs tels que l’économie du pays, la démographie et la capacité de réponse estimée.

Ce dernier point est celui que l’IRC utilise pour déterminer si un pays est fragile ou en crise.

Fragile peut signifier beaucoup de choses. L’Afghanistan n’est pas le Venezuela, ce n’est pas le Nicaragua, ce n’est pas le Mexique, mais c’est ce que nous mesurons, c’est la capacité de l’État à répondre à une crise. Ainsi, par exemple, combien d’hôpitaux existent et combien sont activés, combien de lits de soins intensifs existent, combien de médecins », ajoute López.

L’IRC prend également en compte d’autres mesures en dehors du paysage sanitaire, telles que la capacité de l’État à répondre aux situations de violence, et si le pays a des taux élevés de violence de genre, entre autres.

Au cas par cas

López s’est entretenu avec . en espagnol sur les particularités des trois pays d’Amérique latine sur la liste des pays en crise.

Dans le cas d’El Salvador, il a mentionné les contrôles de santé publique rigoureux.

“Cela peut être très bénéfique dans la limitation des cas, mais il existe également des répliques de ces décisions dans lesquelles les gens sont enfermés dans des communautés contrôlées par des gangs”, explique-t-il.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a autorisé le recours à la force meurtrière par la police et l’armée contre des membres de gangs qui, dit-il, profitent de la pandémie de coronavirus après un week-end de violence qui a laissé au moins 50 personnes assassinées à travers le pays.

Il a également réprimé les membres de gangs déjà en prison, ordonnant l’emprisonnement de 24 heures dans sept des prisons de haute sécurité du pays, plaçant des feuilles de métal sur les cellules de prison et hébergeant ensemble des prisonniers de différents gangs. .

López souligne également d’autres facteurs au Salvador, tels que les femmes et les filles finissent enfermées “là où il y a l’un des taux les plus élevés de violence contre les femmes, les grossesses précoces … et maintenant elles sont enfermées avec les mêmes personnes qui sont connues pour les générer. situations. Ce n’est pas une crise secondaire, c’est l’impact que connaît la population. Il ne suffit pas de mentionner le taux d’infection, il faut le voir de manière plus globale. »

D’un autre côté, en Colombie, ils signalent la crise humanitaire due à la migration vénézuélienne et aux besoins de santé antérieurs.

López explique qu’il y a des Colombiens qui sont revenus, des Vénézuéliens qui essaient de rentrer dans leur pays. «Il s’agit d’une crise multifactorielle, les populations ont des besoins de santé antérieurs, elles vivent dans des situations inadaptées à la crise. Avec la pandémie, il est important que nous la considérions non seulement comme une crise sanitaire, mais comme une crise multifactorielle car les questions sanitaires et économiques sont extrêmement importantes », ajoute-t-il.

La crise colombienne est liée à la crise vénézuélienne. Dans ce pays, ajoutée à la profonde instabilité politique, économique et sociale, la frontière avec la Colombie a été fermée pour le coronavirus, arrêtant le flux de Vénézuéliens cherchant des soins médicaux, de la nourriture et du travail sur le territoire colombien. “(Le Venezuela) est comme une cocotte-minute où il n’y a pas d’échappatoire”, explique López.

IRC: une réponse internationale s’impose

Ces pays en crise peuvent-ils faire quelque chose pour éviter d’atteindre les chiffres prévus par l’IRC?

“Nous sommes encore dans une fenêtre critique pour mettre en place une réponse préventive robuste aux premiers stades de Covid-19 dans beaucoup de ces pays et empêcher la poursuite de cette épidémie dans le monde”, a déclaré à . David Miliband, président et directeur. Exécutif de l’International Rescue Committee.

López souligne les mesures que les pays ont prises pour fermer les frontières, interdire les vols internationaux pour les non-ressortissants et les mesures visant à restreindre la mobilité.

“Pourtant, il est extrêmement important qu’il y ait une réponse internationale, que nous ne permettions pas à une crise mondiale d’être l’impulsion de fermer les yeux et de ne regarder que vers l’intérieur, et de se concentrer uniquement sur la réponse de chaque pays, parce que la réalité de la pandémie c’est que c’est quelque chose de mondial, vous ne pouvez pas simplement voir ce qui se passera au Salvador, par exemple, parce que nous sommes tous interconnectés », a déclaré López lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose que ces pays en crise pourraient faire pour arrêter la contagion.

«Ces pays qui ont besoin d’une réponse humanitaire disposent déjà de peu de ressources car, comme ces crises ont duré si longtemps, ils ont essayé de modérer les ressources et ont besoin d’un soutien international, ils ont besoin de coordination. Enfin, reconnaissant que cette crise ne va pas avoir de réponse rapide, ce n’est pas que nous puissions les mettre sur le masque et la semaine prochaine c’était déjà, nous devons faire des plans d’action à long terme où nous cherchons à revenir à la réalité et à la normalité, mais cela a que d’être mesuré », ajoute-t-il.

. en Español a sollicité les commentaires des gouvernements de Colombie, du Venezuela et d’El Salvador sur le rapport et n’a pas encore reçu de réponse.

Les 34 pays touchés par la crise auxquels l’IRC fait référence sont: Afghanistan, Burundi, Bangladesh, Burkina Faso, Tchad, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Colombie, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, El Salvador, Éthiopie, Grèce, Irak, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Mali, Myanmar, Niger, Nigéria, Pakistan, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Ouganda, Venezuela et Yémen.

Avec des informations de Flora Charner, Simon Cullen et Tatiana Arias de ..

