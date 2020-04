Vale s’engage à R 500 millions de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus au Brésil

La société minière Vale s’est engagée à fournir 500 millions de reais d’aide humanitaire pour lutter contre le nouveau coronavirus au Brésil, dont 314,8 millions de reais ont déjà été alloués, a annoncé lundi la société minière dans un communiqué de presse.

L’entreprise a acheté en Chine plus de 600 tonnes d’intrants – kits de test rapide et équipements de protection individuelle (EPI) – pour soutenir le gouvernement fédéral et les États dans lesquels l’entreprise est implantée (Minas Gerais, Pará, Maranhão, Espírito Santo , Mato Grosso do Sul et Rio de Janeiro) pour lutter contre la propagation du nouveau virus.

“La cargaison, équivalente au poids moyen de 600 voitures, est transportée sur 15 avions – 13 cargos et 2 paquebots. Le cinquième vol est arrivé ce samedi (19) et le reste devrait être livré fin mai”, a indiqué la société, réitérant que le premier lot était arrivé en mars.

Dans le seul gouvernement fédéral, les actions de la société ont totalisé 213,8 ​​millions de reais, avec l’achat de 5 millions de kits de test rapide pour détecter le virus, en plus d’équipements de protection individuelle (EPI), tels que masques, gants, tabliers et lunettes.

De plus, 5 millions de kits supplémentaires ont été achetés par des banques brésiliennes avec l’aide logistique de Vale en Chine, pays avec lequel elle a un partenariat de près de 50 ans.

Pour porter toute la charge, Vale a mobilisé des employés et des tiers au Brésil et en Chine, a-t-il déclaré.

Cependant, les actions humanitaires ne se limitent pas à l’acquisition d’intrants à l’étranger, a déclaré la société minière, l’un des plus grands producteurs mondiaux de minerai de fer.

À ce jour, l’aide aux États a atteint 93,7 millions de reais, y compris le transfert de 14,5 millions d’intrants, y compris des kits et des EPI, ainsi que diverses autres mesures, telles que l’achat d’ambulances, la construction d’hôpitaux, le don de matériel, entre autres.

La société a également dirigé 2,3 millions de reais dans des actions de soutien aux indigènes et aux quilombolas et a lancé un avis de 5 millions de reais en partenariat avec l’hôpital Israelita Albert Einstein et le Mater Dei Health Network, pour soutenir des solutions qui réduisent les impacts de Covid-19.

La société a également réitéré qu’elle avait prévu l’anticipation de près d’un milliard de reais de paiements à 3 000 fournisseurs, afin de les soutenir au milieu de la pandémie.

