MEXIQUE – Mexico et l’État du Mexique ont annoncé qu’à partir de jeudi, la région aura des restrictions de mobilité qui couvrent le programme Hoy No Circula pour tous les véhicules et des restrictions sur l’utilisation des transports publics.

“Il est établi comme obligatoire, à partir du jeudi 23, le Hoy No Circula pour tous les véhicules, quel que soit leur hologramme. Cette mesure exclut les chauffeurs de taxi, le transport de marchandises et les personnes handicapées”, a expliqué Claudia Sheinbaum dans un message publié dans réseaux sociaux.

De plus, les voitures conduites par des médecins et des agents de santé sont exclues.

La disposition s’applique également à la zone métropolitaine de Valle de Toluca, selon le gouverneur de l’État du Mexique, Alfredo del Mazo.

À Mexico, 20% des transports en commun, des stations de métro, de Metrobús et de tramway fermeront, bien que l’on cherche à répondre à la demande la plus faible.

Selon Sheinbaum, un accord avec les concessionnaires de transport entraînera une augmentation de la vitesse et de la fréquence des trains et des bus dans les zones les plus fréquentées pour éviter les foules.

Quelque chose de similaire se produira dans l’État du Mexique, où le Mexibus et le Mexicable fonctionneront à 50% de leur capacité.

Une autre mesure concerne la désinfection des stations de transport en commun et des véhicules, en plus de la vérification des entreprises qui ne respectent pas la disposition de fermeture et obligent leurs employés à travailler.

Cependant, Sheinbaum a exclu des sanctions pour toute personne qui ne donnerait pas suite à la demande de rester chez elle.

“La Ville a une vocation démocratique, il n’y aura pas de couvre-feu, ni d’amendes pour les gens”, a-t-il souligné.

