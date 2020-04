Valverde: “Je vois très difficile que nous puissions courir cette année”

Alejandro Valverde a souhaité donner son avis sur le nouveau calendrier cycliste après l’annonce du nouveau Tour de France du 29 août au 20 septembre, bien qu’il ne soit pas très optimiste avec le retour de la compétition.

Dans une interview au journal El Mundo, le cycliste murcien a du mal à concourir cette année. “Nous voulons que le sport revienne mais, pour être honnête, j’ai du mal à courir cette année. Au début de la quarantaine, j’avais de l’espoir mais maintenant je pense qu’il n’y aura pas de courses. “

Le pilote Movistar a déclaré qu’il sera impossible de concourir dans les trois grands et que même certains, comme La Vuelta, pourraient changer de cap. “Je pense que l’itinéraire devrait être changé après avoir changé les dates. La Vuelta traverse la zone nord, la plus froide, et je pense que vous devriez chercher des zones plus chaudes et les ports qui peuvent être téléchargés en novembre. “

Valverde a également expliqué comment il réussit à s’entraîner à la maison sans pouvoir rouler sur les routes. “Je m’entraîne avec peu de motivation parce que je ne sais pas quels seront mes prochains objectifs. Grâce aux rouleaux, il est plus facile à transporter, mais certains font beaucoup avec une formation de cinq ou six heures. La formation sur le rouleau brûle beaucoup physiquement et mentalement. “

La modification du calendrier pourrait également affecter l’avenir de Valverde, qui voit la possibilité d’allonger sa carrière. “Cela peut retarder le retrait, mais voyons comment cela évolue et ensuite nous déciderons. “