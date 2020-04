Vasco et Flamengo prolongent leurs vacances et toutes les équipes des séries A et B s’arrêtent jusqu’en mai

Vasco et Flamengo ont annoncé vendredi la prolongation de la période de vacances de leurs listes. Après avoir accordé aux joueurs 20 jours de repos, les clubs de Rio de Janeiro ont déterminé dix jours supplémentaires de récréation pour les athlètes, suivant ce qui a été fait par la grande majorité des clubs dans les deux premières divisions du football national.

Mardi dernier, 37 des 40 équipes qui font partie de la Commission nationale des clubs ont choisi de garder leurs listes en vacances pendant tout le mois face à l’incertitude quant à la reprise des compétitions due à la pandémie de coronavirus.

Les exceptions étaient Botafogo, Flamengo et Vasco. La justification était qu’ils attendaient une réunion avec Ferj pour évaluer la possibilité de reprendre le championnat de Carioca pour définir s’ils accordaient dix jours de repos supplémentaires. Botafogo a décidé de prolonger les vacances jeudi. Et l’action a été suivie par Vasco et Flamengo ce vendredi. Ainsi, les 40 clubs des deux premières divisions nationales sont paralysés.

“Le CRVG annonce que les vacances du département de football professionnel seront prolongées jusqu’au 30 avril. Le Club rappelle qu’il restera attentif aux nouvelles directives sanitaires sur la pandémie de Covid-19, dans le but principal de préserver les athlètes et les employés” , a annoncé Vasco. “Le Clube de Regatas do Flamengo informe que les vacances des athlètes ont été prolongées jusqu’au 30 avril”, a informé Flamengo.

Le championnat de Carioca est paralysé depuis le 16 mars. Et pour le reprendre, la Fédération de football de l’État de Rio de Janeiro et les clubs ont formé cette semaine un comité médical pour préparer un protocole, appelé “Safe Game”, qui sera transmis aux autorités publiques pour obtenir l’approbation que libérerait la continuité de la compétition.

