Vivendi réalise un chiffre d’affaires élevé au 1er trimestre, en comparaison annuelle

Vivendi a annoncé lundi que son chiffre d’affaires avait augmenté au premier trimestre 2020, face à une croissance soutenue de sa filiale Universal Music Group. Le groupe de médias français a indiqué que le chiffre d’affaires a atteint 3,87 milliards d’euros (4,21 milliards de dollars), contre 3,46 milliards d’euros au même trimestre de 2019.

Universal Music Group a généré 1,77 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de cette année. Vivendi a indiqué que la pandémie de coronavirus avait eu un impact limité sur le chiffre d’affaires du trimestre, bien que certaines de ses activités, comme Havas Group, Editis et Vivendi Village, aient enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires en mars et devraient souffrir au deuxième trimestre en raison de du cadre.

Vivendi a toutefois indiqué qu’il ne peut toujours pas déterminer avec certitude combien de temps dureront les effets de la pandémie et comment elle affectera ses résultats annuels. Le bilan est rendu public près de trois semaines après que la société a vendu une participation de 10% dans Universal Music Group pour 3 milliards d’euros à un consortium dirigé par le géant chinois de l’internet Tencent, et a ajouté qu’elle prévoyait de faire l’offre publique initiale d’actions Universal Music début 2023 au plus tard.

Après le bilan, les actions de la société ont augmenté de 3,73% à la Bourse de Paris, vers 5 heures du matin (heure de Brasilia). Source: Dow Jones Newswires.